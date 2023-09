Bruna Marquezine fez tatuagem em homenagem a Neymar? Entenda debate entre fãs

Bruna Marquezine fez tatuagem entre 2013 e 2014, quando ela começou a namorar Neymar Jr.

Apesar de pouco mais de cinco anos distantes, o relacionamento de Bruna Marquezine e Neymar Jr ainda gera comentários nas redes sociais. Nos últimos dias, por exemplo, alguns internautas perceberam que a artista continua com uma tatuagem que fez em homenagem ao jogador.

Se trata de um coraçãozinho localizado em um dos dedos da atriz. Ela teria feito o desenho entre 2013 e 2014, quando ela começou a se relacionar com o futebolista. Em 2018, Neymar decidiu retribuir o carinho fazendo o mesmo desenho em um dos seus dedos.

Os comentários envolvendo a tatuagem aconteceram logo após a estrela de Besouro Azul revelar em uma entrevista para a revista americana Glamour, que tinha 21 tatuagens espalhadas pelo corpo.

“Essa foi minha primeira”, disse a atriz, ao mostrando que ainda mantém o coração em seu dedo anelar. Ela também revelou que a tatuagem de uma borboleta super discreta é a sua favorita, além de uma recente, que fez em homenagem ao seu primeiro filme internacional.

Apesar das suspeitas, muitos fãs da brasileira acreditam que a tatuagem nada tem a ver com Neymar. Alguns apontam que Bruna tem vários desenhos de corações espalhados pelo corpo e ele seria apenas um gosto pessoal. Ela chegou a curtir alguns posts sobre o assunto, mas não confirmou nada.

Para o quadro #TellUsWhatYouInked da revista @glamourmag, Bruna Marquezine dá detalhes da suas 21 tatuagens.pic.twitter.com/c95Jddemsq — Marquezine Comunicações (@marquezinecom) September 21, 2023

Tatuagem de Bruna Marquezine e Neymar Jr - Reprodução/Instagram

BRUNA MARQUEZINE FOI ELOGIADA POR FILME INTERNACIONAL

A estreia de Bruna Marquezine no mercado internacional gerou muitos elogios da crítica especializada. Apesar do enredo de Besouro Azul não ter surpreendido algumas pessoas, acredita-se que a brasileira foi uma aposta positiva.

Desconhecida fora do Brasil, a estrela é pouco citada nas críticas internacionais. Na crítica do IndieWire, a escolha da atriz brasileira é questionada. Eles afirmam que ela soa “sofisticada” e “crescida” demais para fazer par com Xolo Maridueña, que tem uma aparência muito mais jovial.

O jornal USA Today, ao contrário, elogiou a química entre os dois e disse que a atriz brasileira adiciona “humor” e “hormônios” para o filme nas cenas nas quais se envolve romanticamente com o protagonista de Besouro Azul. O The Hollywood Report também gostou da atuação da brasileira, que é elogiada ao lado do elenco de apoio.

"O elenco de apoio é atraente em todos os aspectos, com contribuições excelentes, especialmente de Escobado como a esperta Milagro e Marquezine como Jenny (...) a química entre os dois é adorável", diz um dos veículos de maior prestígio do mundo do cinema.