Bruna Marquezine faz declaração especial para Xolo Maridueña: “Sinto sua falta”

Bruna Marquezine se derrete ao homenagear colega de elenco em ‘Besouro Azul’, o ator Xolo Maridueña

A atriz Bruna Marquezine usou as redes sociais na última sexta-feira, 09, para fazer uma declaração super especial para o ator americano Xolo Maridueña. Os dois contracenam juntos no longa internacional da DC, ‘Besouro Azul’, que estreia em agosto deste ano. Além disso, eles já foram alvo de boatos sobre um romance.

Mas Bruna afastou as especulações ao legendar os registros especiais publicados no stories de seu perfil oficial do Instagram: “Feliz aniversário para meu melhor amigo", a atriz disparou no primeiro clique em que aparece coladinha com Xolo, que ganhou a homenagem para celebrar seus 22 anos.

Na sequência, Bruna exibiu vários momentos íntimos da amizade: ela mostrou que levou Xolo para conhecer o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, além de apresentá-lo ao cantor Silva, no começo do ano. A atriz também surgiu ao lado do artista se divertindo no carro: “Merdas bobas para sempre”, ela legendou o vídeo.

Para finalizar, a beldade carioca desejou somente coisas boas ao colega de elenco: “Já sinto sua falta, cara [...] Você merece ser celebrado todos os dias. Seja ainda mais feliz! Feliz 22° aniversário, Xolito Crunch”, Bruna legendou uma série de publicações misturando inglês e português para homenagear o amigo.

Apesar de viverem um casal no filme de super-herói, Bruna e Xolo foram alvo de diversos boatos fora das telonas. Depois de protagonizarem muitos momentos juntos, os atores levantaram especulações sobre um possível namoro, principalmente depois que a musa trouxe o ator para conhecer o Brasil, mas ela sempre afastou os boatos e deixou claro que era apenas amizade.

Bruna Marquezine protagoniza série com ator nacional:

Nem só de carreira internacional vive Bruna Marquezine! A atriz também dará vida a uma personagem nas telinhas brasileiras. Ela e Sérgio Malheiros se encontraram no set da série 'Amor da Minha Vida', do serviço de streaming Star+ Brasil, como os personagens ‘Bia’ e ‘Victor’. O ator até divulgou algumas imagens dos bastidores da série. Confira!