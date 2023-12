Bruna Marquezine brinca sobre não enviar feliz natal aos amigos

'Finjam que eu dei Feliz Natal', Bruna Marquezine compartilhou post feito por internauta no X com brincadeira sobre a data comemorativa

Bruna Marquezine apareceu nas redes sociais para compartilhar um recado a respeito de não ter enviado mensagens para os seus amigos. A atriz publicou uma piada feita por uma internauta, revelando o mesmo sentimento em relação a não ter desejado um feliz Natal para as pessoas próximas.

Nesta segunda-feira, 25, a estrela de ‘Besouro Azul’ apareceu em seus stories para justificar o motivo da ausência ao postar um tweet feito por uma usuária do X - o antigo Twitter. Nele, o internauta brinca com a situação e diz: "Amigos, finjam que eu dei um feliz Natal para vocês, ok? Amo todos".

Confira como os famosos comemoraram o Natal em 2023

Os famosos comemoraram o Natal em grande estilo! Várias celebridades compartilharam com os fãs como foi a noite de Natal com suas famílias e amigos no dia 24 de dezembro. Confira aqui como as celebridades festejaram a data especial!

A apresentadora Fátima Bernardes reuniu sua família em sua mansão e eles fizeram várias brincadeiras, como amigo secreto e arremesso de bolinha no chapéu. Enquanto isso, a família da apresentadora Ticiane Pinheiro caprichou na escolha dos looks vermelhos para a ocasião e ainda colocaram até o Papai Noel para dançar!

Por sua vez, a apresentadora Maria Beltrão celebrou o Natal com seu marido e a filha em um jantar em um restaurante na cidade de Londres, na Inglaterra, durante as férias em família. Outro famoso que passou o Natal no exterior foi o cantor Thiaguinho. Ele reuniu sua família em um hotel em Portugal e posou com a árvore da decoração do local.

E, para manter a tradição, vários famosos fizeram a tradicional foto na frente da árvore de Natal para guardar no álbum de família, como: Ivete Sangalo, Tirullipa, Mel Maia, Maiara, Juliette, Erika Januza, Daniela Albuquerque, Giovanna Lancellotti, Juliana Paes, Alok, Priscila Fantin, Gusttavo Lima, Gloria Pires, Viih Tube, Simony, Carla Perez, Nathalia Dill, Leo Santana, Gil do Vigor, Viviane Araújo, Rodrigo Faro, Luciano Huck e muito mais. Confira as fotos clicando aqui.