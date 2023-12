Confira como os famosos comemoraram o Natal em 2023

Famosos mostram fotos de suas famílias reunidas durante a noite de Natal e capricharam nas escolhas dos looks para a data festiva. Confira as fotos!

Os famosos comemoraram o Natal em grande estilo! Várias celebridades compartilharam com os fãs como foi a noite de Natal com suas famílias e amigos no dia 24 de dezembro. Confira aqui como as celebridades festejaram a data especial!

A apresentadora Fátima Bernardes reuniu sua família em sua mansão e eles fizeram várias brincadeiras, como amigo secreto e arremesso de bolinha no chapéu.

View this post on Instagram A post shared by Túlio Gadêlha (@tulio.gadelha)

Enquanto isso, a família da apresentadora Ticiane Pinheiro caprichou na escolha dos looks vermelhos para a ocasião e ainda colocaram até o Papai Noel para dançar!

View this post on Instagram A post shared by Ticiane Pinheiro 🅰️+ (@ticipinheiro)

Por sua vez, a apresentadora Maria Beltrão celebrou o Natal com seu marido e a filha em um jantar em um restaurante na cidade de Londres, na Inglaterra, durante as férias em família. Outro famoso que passou o Natal no exterior foi o cantor Thiaguinho. Ele reuniu sua família em um hotel em Portugal e posou com a árvore da decoração do local.

View this post on Instagram A post shared by Maria Beltrão (@beltraomaria)

View this post on Instagram A post shared by Thiago André (@thiaguinho)

E, para manter a tradição, vários famosos fizeram a tradicional foto na frente da árvore de Natal para guardar no álbum de família, como: Ivete Sangalo, Tirullipa, Mel Maia, Maiara, Juliette, Erika Januza, Daniela Albuquerque, Giovanna Lancellotti, Juliana Paes, Alok, Priscila Fantin, Gusttavo Lima, Gloria Pires, Viih Tube, Simony, Carla Perez, Nathalia Dill, Leo Santana, Gil do Vigor, Viviane Araújo, Rodrigo Faro, Luciano Huck e muito mais. Confira as fotos abaixo:

Juliana Paes e sua família - Foto: Reprodução / Instagram

Flávia Alessandra e Otaviano Costa com as filhas - Foto: Reprodução / Instagram

VViviane Araújo e família - Foto: Reprodução / Instagram

Simony e família - Foto: Reprodução / Instagram

Carla Perez e família - Foto: Reprodução / Instagram

Família de Scheila Carvalho - Foto: Reprodução / Instagram

Família de Gil do Vigor - Foto: Reprodução / Instagram

Gloria Pires - Foto: Reprodução / Instagram

Família de Alok - Foto: Reprodução / Instagram

Wanessa Camargo e os filhos - Foto: Reprodução / Instagram

Família de Fernanda Vasconcellos - Foto: Reprodução / Instagram

Regiane Alves e os filhos - Foto: Reprodução / Instagram

Maiara - Foto: Reprodução / Instagram

Priscila Fantin - Foto: Reprodução / Instagram

Família de Christiane Torloni - Foto: Reprodução / Instagram

Família de Bárbara Evans - Foto: Reprodução / Instagram

Família de Zé Neto - Foto: Reprodução / Instagram

Família de Sorocaba - Foto: Reprodução / Instagram

Família de Leo Santana - Foto: Reprodução / Instagram

Família de Tirullipa - Foto: Reprodução / Instagram

Família de Viih Tube - Foto: Reprodução / Instagram

Família de Luciano Huck - Foto: Reprodução / Instagram

Família de Rodrigo Faro - Foto: Reprodução / Instagram

Mel Maia - Foto: Reprodução / Instagram

Família de Nathalia Dill - Foto: Reprodução / Instagram

Família de Gusttavo Lima - Foto: Reprodução / Instagram

Paula Fernandes - Foto: Reprodução / Instagram

Gabi Martins - Foto: Reprodução / Instagram

Família de Ivete Sangalo - Foto: Reprodução / Instagram

Família de Erika Januza - Foto: Reprodução / Instagram

Família de Daniela Albuquerque - Foto: Reprodução / Instagram

Família de Eliana - Foto: Reprodução / Instagram

Família de Douglas Silva - Foto: Reprodução / Instagram

Família de Thiago Oliveira - Foto: Reprodução / Instagram

Giovanna Lancellotti - Foto: Reprodução / Instagram

Família de Paulinho Vilhena - Foto: Reprodução / Instagram

Família de Márcio Garcia - Foto: Reprodução / Instagram

Família de Juliette - Foto: Reprodução / Instagram