Bruna Linzmeyer posa coladinha com a namorada: ''Tem bastante tempo que ela é meu amorzinho''

Aos 30 anos, atriz Bruna Linzmeyer posta fotos de ensaio ao lado da namorada, a DJ Marta Supernova

A atriz Bruna Linzmeyer (30) aproveitou o dia de TBT, nesta quinta-feira, 04, para relembrar alguns cliques ao lado da namorada, com quem assumiu o relacionamento em 2020!

Nas redes sociais, a artista, que viveu a personagem Madeleine na primeira parte do remake da novela Pantanal, surgiu agarradinha com a amada, a DJ Marta Supernova.

Em seu perfil no Instagram, ela publicou três cliques com a namorada em um momento de carinho. Nas imagens, Bruna ainda aparece com os fios longos e cacheados. Atualmente, a atriz está com o visual curtinho.

"Tem bastante tempo que ela é meu amorzinhu (sic)", brincou Bruna ao legendar a postagem, empolgando os fãs nos comentários. "Quanto brilho pra um casal só", "Lindas", "Fofinhas demais", "Viva o amor! Lindonas", "Belíssimas", "Acho que até quem tem preconceito admira, né", disseram.

Confira Bruna Linzmeyer com a namorada, Marta Supernova:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruna Linzmeyer (@brunalinzmeyer)

De biquíni, Bruna Linzmeyer exibe corpo real com pelos

Conhecida pelo corpo natural e deslumbrante, a atriz Bruna Linzmeyer deixou os fãs impactados ao exibir toda a sua beleza em uma série de fotos nas redes sociais. Ela apareceu em fotos ao lado da matriarca, Dona Dette.

Com um biquíni minúsculo, ela aparece deitada em cadeiras de praia ao lado da avó. "Vó Dette e eu ou de onde vem minha doçura. Fotos do meu irmão Dinho", contou a atriz ao compartilhar as fotos com os seguidores.

Só que o que acabou chamando a atenção foram os pelos que ela exibe em suas axilas. A atriz é adepta de um visual natural e não se importa com os padrões. "Bruna e as suas axilas lindas que são sempre foco de polêmicas nos comentários", comentou um. "Mas é uma fixação com o sovaco dos outros... Terapia galera!", pediu outro. "Ainda mais linda", disse outro.