De biquíni fininho, Bruna Linzmeyer exibe corpão deitada em cachoeira

Atriz Bruna Linzmeyer aproveita manhã em meio à natureza e escandaliza com beleza natural: “Perfeição”

A atriz Bruna Linzmeyer (30) deu um show de beleza natural em seu Instagram na manhã desta sexta-feira, 14. A artista encantou seus mais de 2 milhões de seguidores ao compartilhar alguns registros tomando um banho de cachoeira. Nos cliques, a loira aparece deitada e exibe o corpão com uma roupa de banho mínima.

Entre os registros compartilhados no álbum, Bruna, que está com os cachos curtinhos descoloridos e pintados de rosa, relaxa deitada em uma pedra, admirando a beleza do local enquanto usa um biquíni fio-dental preto. Além deste clique, ela surge em algumas outras imagens sorrindo na mesma posição e aproveitando o melhor da natureza.

Para finalizar a sequência, Bruna também publicou um clique em que surge agachada na mata, mostrando as alcinhas finas do biquíni. Na legenda, a atriz colocou um coração verde e deu os créditos das fotografias: “Registros da @annacostaesilva”, escreveu marcando o perfil da artista visual e diretora Anna Costa e Silva, que curtiu o passeio com Bruna.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruna Linzmeyer (@brunalinzmeyer)

Nos comentários, os seguidores da loira foram à loucura com os registros e elogiaram a beleza natural de Bruna: “Você é muito linda”, elogiou um fã. “Tá gata nas fotos”, disse mais um. “Perfeição”, exaltou um terceiro. “Ah um banho de cachoeira, tô precisando, é só benção”, disse uma admiradora sobre o passeio.

Bruna Linzmeyer exibe corpão ao aparecer só de biquíni vermelho

Essa não foi a primeira vez que Bruna Linzmeyer deixou os seguidores apaixonados ao exibir o corpão. No início do mês, a atriz aproveitou um dia ensolarado e de folga para renovar o bronzeado na praia. Com alguns cliques em seu perfil no Instagram, a beldade apareceu só de biquíni vermelho básico ao ser fotografada na areia de uma praia e caprichou nas poses.