Bruna Linzmeyer exibe foto inédita com a namorada: 'Amor'

Bruna Linzmeyer curte momento romântico com a namorada, Marta Supernova, durante viagem de férias

A atriz Bruna Linzmeyer encantou os fãs ao mostrar uma foto inédita com a namorada, a DJ Marta Supernova. Nesta terça-feira, 10, a artista compartilhou uma foto das duas juntas e de rostos colados durante as férias em Atins, no Maranhão.

Na imagem, a artista exibiu o seu bronzeado no rosto e aproveitou para se declarar para a amada. “Eu e minha amor debaixo do sol de Atins passando pela sua timeline”, disse ela na legenda.

Nos comentários, Marta respondeu para Bruna. “Saudades dessa viagem gostosa com você, meu amorzinho”, declarou. Bruna e Marta assumiram o namoro com abril de 2020.

Em novembro de 2022, Bruna Linzmeyer fez aniversário e ganhou uma declaração de amor da namorada, Marta Supernova. "Deixa ela brilhar sempre. Com leveza e o carinho quase banal que ela tem pela vida. E o prazer de navegar com guinadas intensas atrás da tranquilidade e de uma água cristalina e gelada, e boiar com o solzinho na cara. Amo viver com você e te ver flutuando. Aniversário da faixa, meu", se declarou Marta Supernova.

Bruna Linzmeyer é criticada após foto de biquíni

Há poucas semanas, a atriz Bruna Linzmeyer (30) participou de uma competição de natação no domingo, 11, e foi alvo de críticas nas redes sociais por exibir pelos. Nas imagens publicadas em sua conta no Instagram, a artista apareceu de biquíni na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, deixando à mostra seus pelos na virilha e axilas.

Nos comentários, ela foi alvo de críticas por não se depilar. "Sei que gosto cada um tem o seu, mas não tenho coragem, Jesus... Quanto cabelo à mostra para todos", "Por um Brasil sem desmatamento", "Depilação é higiene", "Essas famosas globais acham que tá lacrando, mas não tá".