Bruna Linzmeyer faz aniversário e ganha homenagem da namorada: ''Amo viver com você''

Atriz Bruna Linzmeyer celebra chegada dos 30 anos e recebe declaração especial da namorada, Marta Supernova

CARAS Digital Publicado em 11/11/2022, às 13h02

Dia de festa para Bruna Linzmeyer! Nesta sexta-feira, 11, a atriz está completando mais um ano de vida e usou as redes sociais para celebrar a data!

Em seu perfil no Instagram, a famosa, que deu vida a personagem Madeleine na primeira parte do remake da novela Pantanal, compartilhou um vídeo durante viagem em que aparece sentada em meio a dunas.

Ao legendar a postagem, a loira fez uma reflexão: "Tenho muita alegria da vida que vivi até aqui e vou seguir trabalhando pra ser uma velhinha muito orgulhosa de mim. Amo ter nascido nesse dia 11:11 e agradeço a quem me acompanha, eu não danço só", disse Bruna Linzmeyer.

Bruna também recebeu uma homenagem mais que especial da namorada, a DJ Marta Supernova, com quem está desde o início de 2020. "Deixa ela brilhar sempre. Com leveza e o carinho quase banal que ela tem pela vida. E o prazer de navegar com guinadas intensas atrás da tranquilidade e de uma água cristalina e gelada, e boiar com o solzinho na cara. Amo viver com você e te ver flutuando. Aniversário da faixa, meu", se declarou Marta Supernova.

Confira o post de aniversário de Bruna Linzmeyer:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruna Linzmeyer (@brunalinzmeyer)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por supernova . m (@martasupernova)

Bruna Linzmeyer

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!