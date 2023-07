Britney Spears se manifesta sobre agressão sofrida: “Ainda não recebi pedido de desculpas”

A cantora Britney Spears veio à público se manifestar sobre agressão sofrida por segurança de atleta da NBA

Nesta quinta-feira, 6, Britney Spears foi às suas redes sociais confirmar o então boato e se manifestar sobre uma agressão sofrida. Em seu Instagram, a cantora confirmou que sofreu uma agressão de um segurança de um jogador de baquete da NBA.

“Experiências traumáticas não são novidade para mim e eu já tive minha boa parte delas. Eu não estava preparada para o que aconteceu comigo noite passada”, começou dizendo a diva pop em um texto publicado nas redes sociais.

Britney então começou a dar detalhes do ocorrido, confirmando e desmentindo fatos que foram primeiramente noticiados pelo site americano TMZ: “Eu reconheci o atleta no lobby do meu hotel quando estava indo jantar. Eu depois fui para um restaurante em um hotel diferente e o vi de novo”.

“Eu decidi abordá-lo e parabenizá-lo pelo seu sucesso. Estava tudo muito alto, então eu dei um tapinha em seu ombro para conseguir a atenção dele. Estou ciente que o jogador mencionou que 'eu agarrei ele por trás', mas eu simplesmente dei um tapinha nos ombros dele. O segurança dele então colocou a mão na minha cara sem olhar para trás, em frente a uma multidão. Quase me nocauteando e fazendo com que meus óculos caíssem do meu rosto”, ainda detalhou a dona do hit “Toxic”.

A esposa do modelo Sam Ashgari ainda explicou: “Eu sou cercada de pessoas o tempo todo. Na verdade, naquela noite eu estava cercada por um grupo de pelo menos 20 fãs. Meus seguranças não bateram em nenhum deles”.

“Essa história é super vergonhosa de compartilhar com o mundo, mas já está circulando. No entanto, eu acho importante compartilhar essa história e pedir para as pessoas públicas para darem um exemplo e tratarem as pessoas com respeito”, clamou Britney.

A artista ainda afirmou que não recebeu um pedido de desculpas do jogador e do segurança. Primeiramente, o TMZ afirmou que o segurança teria ido se desculpar com Britney. “Violência física está acontecendo demais nesse mundo. Geralmente por trás das portas. Eu estou com as vítimas e meu coração está com vocês! Eu ainda não recebi um pedido de desculpas público do jogador, do segurança ou da organização. Espero que o façam...”.

Para finalizar, a cantora de “Oops I Did It Again” ainda revelou que a reação do jogador de basquete foi rir da situação! “Eu também não gostei e nem penso que isso é algo para se rir. Ver o jogador sorrir e rir foi cruel e desmoralizante com a situação que ocorreu. Eu tenho 1, 60 metros e ele 2,1”.

Relembre o ocorrido!

Nesta última quarta-feira, o TMZ revelou que um segurança do jogador de basquete francês Victor Wembanyama, teria agredido Britney no lobby de um hotel. A agressão teria ocorrido por volta das 20:30 da noite.

Apesar do segurança ter supostamente conversado com Britney, a cantora e sua equipe fizeram um boletim de ocorrência no Departamento de Polícia Metropolitano de Las Vegas.