Britney Spears considera entrevista à Oprah antes do lançamento de sua biografia

De acordo com o The Sun, a cantora Britney Spears está avaliando participar do programa de Oprah Winfrey para dar uma entrevista reveladora sobre sua vida

Rafaela Bertolini Publicado em 14/08/2023, às 16h46

Britney Spears - Foto: Getty Images