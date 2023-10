Branco Mello, do Titãs, passa por operação para retirar tumor: “Me recuperando”

O cantor e músico Banco Mello, integrante da banda Titãs, passou por uma cirurgia para retirar um tumor na língua

Neste domingo, 29, Joaquim Cláudio Corrêa de Mello Júnior, mais conhecido como Branco Mello, veio a público se pronunciar sobre uma operação que fez recentemente para retirada de um tumor. Em seu Instagram, Branco tranquilizou seus fãs afirmando que está bem.

O músico compartilhou uma foto em que surgia de óculos escuros e com um violão nas mãos. “Amigos queridos! Já estou em casa e me recuperando, muito bem”, começou contando o cantor e compositor.

Além de tranquilizar seus seguidores, o integrante dos Titãs ainda revelou que a agenda de shows segue ativa! “Vejo vocês em breve nos shows”, anunciou na legenda da publicação.

A legenda da foto em que o artista surgia sorrindo ainda levava um comunicado com mais detalhes da operação e da continuação da agenda de shows do músico. “Branco Mello, cantor e baixista da banda Titãs, foi submetido a uma cirurgia no dia 20 de outubro de 2023 para a retirada de um pequeno tumor inicial na borda da língua. Ele está bem e se recuperando para retornar aos palcos da turnê Titãs Encontro em Lisboa no dia 3 de novembro”.

A banda Titãs está de volta em sua formação original para uma turnê. A banda já tocou em diversos estados do Brasil, incluindo um grande show em São Paulo. Agora, a tour está em sua fase internacional. Os Titãs já tocaram no grandioso Madison Square Garden em Nova York e, como anuncia o comunicado, irão para Portugal em breve. Todos os integrantes da formação original da banda voltaram para essas apresentações, exceto Marcelo Fromer que faleceu em 2001 vítima de um acidente de trânsito.

Esta não é a primeira vez que Branco está enfrentando um problema de saúde. No ano passado, o músico foi submetido a uma outra cirurgia a fim de retirar um tumor na hipofaringe, que é a entrada do esôfago.

Saudade!

Durante o início da turnê Titãs Encontro, o ex-membro da banda Marcelo Fromer foi homenageado. A filha do músico, Alice Fromer, subiu ao palco e cantou com os Titãs. O momento no show também foi uma homenagem à Rita Lee, que faleceu em setembro desse ano.

Em entrevista à CARAS Brasil, Alice comentou sobre a saudade que tem do pai. "Já sonhei muito com ele. Na turnê, comecei a sonhar mais. Um dos sonhos mais recorrentes que tenho é o de que ele não morreu. Ligo a TV um dia e ele está lá dizendo: 'Meu, não sei como vocês acreditaram nessa palhaçada. É óbvio que eu não morri'. E era tudo o que eu queria ouvir, tudo que alguém quer ouvir. O sonho tem várias facetas, mas o mote é esse", disse.