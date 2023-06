Brad Pitt desabafa e admite ainda ter sentimentos por uma de suas ex-namoradas

Durante entrevista, ator Brad Pitt abre seu coração e revela que romance do passado foi um dos melhores de sua vida

O ator Brad Pitt decidiu mostrar que, assim como as pessoas normais, sente saudades da ex! Mesmo estando namorando (de forma não-oficial) Inés de Ramon, o famoso acabou revelando que ainda ama uma de suas antigas namoradas. Com uma longa lista de romances estrelados, como Jennifer Aniston e Angelina Jolie, foi outra atriz de Hollywood que arrematou o coração do galã para sempre.

Durante uma entrevista para a revista Variety, Brad contou que foi Juliette Lewis que roubou seu coração de forma definitiva, quando namoraram nos anos 90. Os dois se conheceram durante a gravação do filme Dias de Violência e começaram a namorar pouco tempo depois.

Naquela época, a atriz tinha apenas 17 anos de idade, enquanto o namorado tinha 27. O casal ficou junto por três anos, rompendo o romance no início de 1993. Hoje, Juliette tem 49 anos de idade, enquanto Brad, 59.

“Eu ainda amo essa mulher. Há um verdadeiro gênio ali. Eu me diverti muito com ela. Foi um dos melhores relacionamentos em que já estive. O problema é que crescemos com essa visão de que o amor conquista tudo, e isso não é verdade, não é?”, revelou o ator, durante a entrevista para a revista norte-americana.

Além de Dias de Violência, o casal de pombinhos estrelou outro filme juntos, Kalifornia - Uma Viagem ao Inferno. Durante o lançamento, em 1993, Juliette disse que já gostava do namorado como ator, muito antes de engatar o relacionamento. “Estamos no ponto do amor onde gostamos de nos ver todos os dias e não ficamos entediados um com o outro, então é muito, muito legal. Além disso, podemos estar perto um do outro quando estamos trabalhando, conversando e colaborando. Queremos trabalhar juntos de novo e de novo e de novo”, disse, à epóca.

Alguns anos depois, a atriz falou em entrevista ao The Guardian sobre o namoro com o astro. “Ele não está mais no meu universo agora. Parece um relacionamento de colégio, porque agora ele é uma pessoa muito famosa. Espero que encontre a felicidade, porque eu o amei genuinamente. Ele é um cara muito legal”, refletiu.

Brad Pitt está ‘completamente apaixonado’ por namorada 30 anos mais nova

Fontes próximas ao ator Brad Pitt revelaram ao Radar Online que o astro estaria completamente apaixonado por sua nova namorada, Inés de Ramon. “Brad tem dito a todos que ele e Inés estão exclusivos (namoro sério)", compartilhou uma fonte ao Radar Online. "Ele está definitivamente aberto para dar o próximo passo, e Ines também."