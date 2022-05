Bomtalvão relembra início da carreira nas redes e celebra a marca de 1 milhão de seguidores

O influenciador Bomtalvão abriu o coração sobre a carreira, a família e a carreira musical

Publicado em 20/05/2022

Bomtalvão (26) faz parte dos influenciadores que ganharam muito destaque com o 'boom' dos vídeos de humor no Tiktok e no Instagram.

Formado em Direito, o influenciador traz histórias e acontecimentos do cotidiano de forma leve e divertida para um milhão de seguidores no Instagram e 1.7 milhões no TikTok.

Em entrevista exclusiva para a CARAS Digital, o humorista falou sobre a carreira, a família, a conquista o tão esperado 1 milhão e até sobre o futuro da sua carreira musical.

Atualmente, não é difícil você 'rolar' a sua página nas redes e não se deparar com vídeos hilários sobre situações do dia a dia que todo mundo passa, por isso, com certeza você já se deparou com alguma produção de Bomtalvão, que acredita que dessa forma consegue se conectar com o público.

"Hoje em dia eu me considero humorista. Eu acredito que mesmo com toda a dificuldade que eu mostro, os perrengues, as coisas 'negativas', eu consigo transformar tudo o que acontece na minha vida em humor e entrego para as pessoas de uma forma mais leve, elas se conectam comigo dessa forma", disse.

Trabalhando na internet desde 2015, ele revela que manter a criatividade é um compromisso diário. "É bem complexo e um pouco complicado, porque não é sempre que a gente tá bem ou tem ideias novas, mas eu sempre tento pegar coisas que eu vivi na infância, na adolescência e até atuais. Sempre tento trazer isso de uma outra forma para os meus vídeos. Eu pego uma ideia e transformo pro meu conteúdo", comentou.

E após sete anos na busca da sua própria identidade no mundo virtual, ele finalmente conquistou um milhão de seguidores, o que lhe trouxe mais senso de responsabilidade. "Conquistar 1 milhão de seguidores foi um sonho, um divisor de águas. Eu até senti uma 'crise' de responsabilidade, minha ficha foi cair que 1 milhão de pessoas me seguiam depois de um tempo, foi um pouco complicado. Mas eu fiquei muito feliz, muito grato. Eu sempre tive o sonho de crescer na internet, de poder trabalhar com o que eu gosto e saber que eu alcancei isso é surreal".

"Eu sempre acreditei em mim, por mais que as coisas parecessem que não iam dar certo, eu sabia que a minha hora ia chegar", afirmou ele.

BOMTALVÃO E A FAMÍLIA: CONTEÚDO QUE NÃO ACABA

Quem acompanha o goiano sabe que ele é apegado a família e, claro que ele aproveita os encontros para fazer conteúdo com os pais. "Hoje eu moro em São Paulo e minha família é de Goiás, mas sempre que a gente tá junto a gente grava. Eles super entram na brincadeira e entendem que é o meu trabalho e eles gostam também, o meu pai principalmente. Eu apresentei esse universo da internet e ele surtou, tem seguidores, faz vídeos e grava conteúdo, assim como eu", contou.

O marido do influenciador, João Filipe (29), também entrou para as redes sociais e sempre faz um feat nos vídeos do amado. "Eu e meu marido sempre fomos muito grudados, desde que mudamos para São Paulo trabalhamos juntos e hoje ele também cresceu na internet e trabalha com isso", comentou. Ele ainda falou sobre como eles se organizam para manter o trabalho e o lazer separados. "Conciliar a vida pessoal com a profissional geralmente é um pouco complicado, mas a gente consegue fazer isso muito bem, conseguimos dividir os horários e entende a hora que é para trabalhar e a hora do lazer, mesmo trabalhando em casa", afirmou.

BOMTALVÃO REVELA OS SEUS PLANOS PARA A CARREIRA MUSICAL

No dia 15 de dezembro de 2021, Bomtalvão lançou o seu primeiro single, Forçado, e deu o start na sua carreira musical, que o segue desde a infância com uma conexão especial com o avô. No bate-papo, ele contou mais sobre as suas pretensões.

"A música aconteceu para mim meio que de hobby. Desde sempre eu gostei de cantar, meu avô fazia microfone de arame para eu cantar e apresentar para a família, mas foi um sonho adormecido. Com a internet, eu vi uma forma de conciliar esses dois mundos, eu peguei uma vontade que eu tinha e transformei em hobby", disse.

E garantiu que os fãs podem esperar por mais. "Quero um dia lançar um EP, a minha primeira música foi meio de teste para saber como seria a aceitação do público e foi incrível, mas eu ainda estou tentando me encontrar", concluiu.