Blog da Drika: Relembre a carreira de Adriana Thyssen; influenciadora morreu aos 49 anos

Conhecida por ter criado o Blog da Drika, o corpo de Adriana Thyssen foi encontrado neste domingo, 17, em Uberlândia

A influenciadora Adriana Thyssen, conhecida como Drika, morreu aos 49 anos em Uberlândia, Minas Gerais. Dona do Blog da Drika, ela acumulava mais de 600 mil seguidores em seu perfil do Instagram e ficou conhecida por se dedicar aos cuidados com a saúde e a uma melhor qualidade de vida.

Segundo informações de seu canal no YouTube, a influenciadora criou o Blog da Drika em fevereiro de 2013 quando pesava cerca de 107 kg . Adriana resolveu usar as redes sociais para mudar seu estilo de vida e emagreceu 45 kg com alimentação e hábitos saudáveis.

Em 2023, 10 anos após criar o site, ela continuava incentivando seus seguidores a buscar uma vida mais saudável através da alimentação e exercícios. Além de seu perfil oficial, que está trancado, ela também gerenciava uma loja de artigos fitness plus size.

Drika não compartilhava fotos no feed de sua loja desde o início do mês de agosto. Neste domingo, 17, sua equipe publicou uma nota de pesar no perfil do comércio, informando sobre a morte da influenciadora.

"É com profunda tristeza e pesar que nós, equipe e família Blog da Drika e Drika Store informamos o falecimento de nossa querida Drika. Nesse momento de dor, pedimos a oração e compaixão de todos", diz o texto compartilhado na rede social.

O corpo de Drika foi encontrado na manhã deste domingo em seu apartamento. A publicação do anúncio da morte teve os comentários restringidos e a causa do falecimento ainda não foi divulgada. O velório e sepultamento serão em Araguari, também em Minas Gerais, restrito a amigos e familiares.

CONFIRA A NOTA DE PESAR COMPARTILHADA NO PERFIL DRIKAS STORE: