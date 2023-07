Bianca Andrade surpreende seguidores com visual diferente

Entrando na onda do Barbiecore, Bianca Andrade surpreendeu seguidores ao compartilhar visual chocante

Antes de dormir, a influenciadora Bianca Andrade, também conhecida como Boca Rosa, decidiu surpreender seus seguidores. Nesta noite de quarta-feira, 12, a musa apareceu nos stories exibindo grande mudança no visual.

Na foto, Bianca aparece com cabelo rosa-claro e faz carão. "Boa noite", escreveu no clique. A empresária de sua própria linha de maquiagens caprichou no visual, sem deixar de marcar os olhos com uma linda sombra azul e cílios bem grandões. Olha só o resultado:

Foto: Reprodução / Instagram

A mudança, no caso, não passa de uma peruca rosa. Seguindo o estilo Barbiecore, a influenciadora também apostou na tendência dos famosos e compartilhou fotos nos bastidores de sessão de fotos com vários looks rosa. Vem coisa por aí?

Foto: Reprodução / Instagram

Bianca Andrade faz revelação impressionante sobre sua vida amorosa

Nesta quarta-feira, 12, a influenciadora digital e ex-participante do Big Brother Brasil 20, Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa, usou suas redes sociais para desabafar sobre sua vida amorosa. Ao ser questionada por alguns internautas, a empresária revelou que não gosta de namorar.

“Acabaram de me perguntar uma coisa que eu não gosto e eu respondi bem rapidinho: NAMORAR. Eu acho muito triste, gente”, disparou a influenciadora digital, em seu perfil oficial no Twitter. Porém, alguns internautas foram rápidos e brincaram que da última vez que a empresária falou isso, apareceu grávida pouco tempo depois.

“Ah não, de novo, não, Bianca. Da última vez, você apareceu grávida”, respondeu uma seguidora da empresária. “Não estou sabendo de nada disso, não. HAHAHA”, respondeu Bianca. “'Vocês parem de me engravidar, hein?' Eu lembro, não nasci ontem, viu?”, rebateu a fã da ex-BBB.