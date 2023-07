Bianca Andrade faz revelação impressionante sobre sua vida amorosa: ‘Acho muito triste’

Influenciadora e ex-BBB Bianca Andrade usa redes sociais para responder perguntas sobre sua vida amorosa

Nesta quarta-feira, 12, a influenciadora digital e ex-participante do Big Brother Brasil 20, Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa, usou suas redes sociais para desabafar sobre sua vida amorosa. Ao ser questionada por alguns internautas, a empresária revelou que não gosta de namorar.

“Acabaram de me perguntar uma coisa que eu não gosto e eu respondi bem rapidinho: NAMORAR. Eu acho muito triste, gente”, disparou a influenciadora digital, em seu perfil oficial no Twitter. Porém, alguns internautas foram rápidos e brincaram que da última vez que a empresária falou isso, apareceu grávida pouco tempo depois.

“Ah não, de novo, não, Bianca. Da última vez, você apareceu grávida”, respondeu uma seguidora da empresária. “Não estou sabendo de nada disso, não. HAHAHA”, respondeu Bianca. “'Vocês parem de me engravidar, hein?' Eu lembro, não nasci ontem, viu?”, rebateu a fã da ex-BBB.

acabaram de me perguntar uma coisa que eu não gosto e eu respondi bem rapidinho: NAMORAR. eu acho muito triste gente. — Bianca Rosa (@BiancaAndrade) July 12, 2023

Bianca Andrade choca fãs ao contar sobre sua primeira visita a motel: “Jorrando sangue”

Nesta terça-feira, 27, Bianca Andrade divertiu seus seguidores ao comentar em seu TikTok sobre a primeira vez que foi a um motel. A influenciadora comentou os diversos perrengues que passou com um namorado da época.

“Essa história aconteceu no meu primeiro namoro. A gente falou assim: ‘Vamos no motel? Vamos no motel’. Fui conhecer, saber como é na primeira vez. Só pra dar um contexto, na época a gente não tinha muita grana, então a gente juntou pra viver esse momento. Imagina a ansiedade”, começou contando a empresária.

Logo ao chegar no local com o namorado, a ex-BBB já se machucou: “Chegou o grande dia, a gente pegou um dos melhores quartos, tinha piscina, ducha de água e coisas de motel. Chagamos lá, e olhei um colchão d’água e falei: ‘Meu Deus, vou pular’. Pulei, e bati a canela, meu olho lacrimejou. Até então beleza, nem comentei com o boy”.