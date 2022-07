Bianca Andrade e GKay dão beijão no palco do MTV MIAW 2022

Influenciadoras digitais Bianca Andrade e GKay surpreendem público ao se beijarem no palco da premiação MTV MIAW 2022

As influenciadoras digitais Bianca Andrade (27) e Géssica Kayane (29), mais conhecida como GKay, deram o que falar na noite de terça-feira, 26!

As duas protagonizaram uma cena quente no palco da premiação MTV MIAW 2022, que premiou os maiores destaques da geração atual. A quinta edição do evento foi apresentada pela atriz Camila Queiroz (29) e o rapper Xamã (32).

As famosas se provocaram no palco do MTV MIAW. “Quem te falou que eu não beijo ninguém em público, Bianca?“, perguntou Gkay. A ex-BBB, então, entrou na brincadeira: “Ah é? Então me beija".

O também influenciador Álvaro ficou chocado e disparou: “Eita! Meu deus! O que é isso? Géssica! Gente, pelo amor de Deus! Chega. O que é isso?“.

Após a repercussão do momento nas redes sociais, Géssica se manifestou em seu perfil no Twitter, na madrugada desta quarta-feira, 27. "Agora eu entendi o poder da boquinha", escreveu GKay em sua conta, com mais de 4,6 milhões de seguidores.

Depois do beijo, Boca Rosa abriu a peça de cima de seu look e exibiu uma segunda pele que imitava seios à mostra. A exibição da premiação acontecerá na próxima quinta-feira, 28.

Confira o beijão de Bianca Andrade e GKay no MTV MIAW 2022:

Fotos: Eduardo Martins/Agnews

agora eu entendi o poder da boquinha — GKAY (@gessicakayane) July 27, 2022

Famosos esbanjam estilo no MTV MIAW 2022

Na terça-feira, 26, aconteceu em São Paulo a gravação da premiação MTV MIAW 2022 e o "pink carpet" do evento foi repleto de famosos e muito estilo. Bianca Andrade apostou na beleza ao chegar no evento com um conjunto rosa brilhante com detalhes em preto. Gkay surpreendeu com um look diferente. A influencer usava um vestido preto e uma máscara que tapava todo o seu rosto.

