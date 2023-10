Biah Rodrigues leva susto ao capotar o carro na fazenda

Esposa de Sorocaba, Biah Rodrigues surpreende ao mostrar que o carro capotou enquanto fazia um passeio com a amiga

A influenciadora digital Biah Rodrigues levou um susto durante um passeio com uma amiga na fazenda nesta quinta-feira, 12. Ela contou que o carro em que estavam capotou, mas ninguém se feriu.

A esposa do cantor Sorocaba apenas perdeu o celular de última geração, que foi danificado quando o veículo capotou. Nos stories do Instagram, ela apareceu dando risada após o acidente junto com sua amiga.

“Foi ela”, disse Biah enquanto limpava a poeira dos seus braços e dava risada da situação. “Ela perguntou com emoção ou sem emoção? Falei: ‘Vou devagar’”, disse a amiga dela. Logo depois, ela mostrou seu celular destruído. “Já era um Iphone 15, mas estamos vivas”, disse ela.

Por enquanto, Bia não revelou mais detalhes sobre o motivo do acidente.

Biah Rodrigues fala sobre vídeo de traição

A influenciadora digital Biah Rodrigues apareceu nas redes sociais para explicar a repercussão do vídeo no qual diz que já foi traída pelo seu marido, o cantor sertanejo Sorocaba. O vídeo ganhou visibilidade nos últimos dias quando foi repostado nas redes sociais. Agora, ela contou que quer sim que os fãs assistam ao seu testemunho sobre o adultério para terem o seu exemplo de perdão ao marido.

Nos stories do Instagram, ela contou que a traição aconteceu em um momento de vulnerabilidade há cerca de três anos e que decidiu perdoar para construir a sua família. “Entra lá e assiste todo o testemunho. Foi maravilhoso, Deus falou muito, foi surreal. E testemunho serve para que? Para edificar! Não foi para expor, não foi para envergonhar ninguém, não foi para escandalizar. É algo muito bem resolvido dentro da minha casa, da minha família, algo muito bem estabelecido. Então entra lá e assiste”, disse ela.

E completou: “Foi há três anos, eu estava com o Theozinho na barriga, veio uma fase de vulnerabilidade, mas eu falo isso com muito amor, muita propriedade, bem resolvida, bem decidida. Eu escolhi lutar pela minha família e o testemunho é de edificação. Que esse testemunho possa alcançar outras famílias e outros lares. Óbvio que existem situações e situações”.

Por fim, ela afirmou que o seu casamento está muito bem hoje em dia. “Continuem repostando para que o testemunho possa alcançar mais famílias e possam ver que existe sim um Deus que restaura família, não existe um coração que Jesus não possa alcançar. Minha família está maravilhosa, meu casamento nunca foi tão maravilhoso”, declarou.