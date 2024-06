Bia Miranda impressiona ao mostrar barriga quatro dias após o parto

Mamãe de primeira viagem, a ex-A Fazenda Bia Miranda falou sobre sua recuperação pós-parto e mostrou como está seu corpo

A influenciadora digital Bia Miranda está radiante desde a chegada de seu primeiro filho, Kaleb! O pequeno, fruto de seu relacionamento com DJ Buarque, nasceu no início da última semana, em uma maternidade no Rio de Janeiro.

Já em casa, na noite de sábado, 8, a ex-participante de 'A Fazenda 14', da Record TV, impressionou os internautas ao mostrar como está sua recuperação pós-parto. Através de seus stories no Instagram, a neta de Gretchen exibiu sua barriga e falou um pouco sobre sua recuperação.

"Quatro dias pós-parto, o umbigo está voltando ao lugar, já notei diferença, ele está mais para dentro. Não estou usando nada, nem cinta e nem calcinha alta. A minha médica falou que não é bom usar agora aquela cinta que aperta [a barriga], disse para usar a calcinha alta. Estou passando creme para estria também e clareador", relatou Bia Miranda.

Em outro registro, a ex-A Fazenda surgiu usando uma peça jeans bem justa: "Estou tão feliz, depois de meses estou usando shorts novamente", escreveu a influenciadora na legenda da postagem. Esbanjando simpatia, Bia não escondeu a alegria ao retirar a roupa do armário.

Recentemente, ela precisou se pronunciar após virar alvo de críticas por mostrar seu corpo pós-parto. Isso porque alguns internautas passaram a duvidar da rápida recuperação. Chateada, Bia Miranda expôs algumas mensagens que recebeu.

Sem papas na língua, a influenciadora ironizou a especulação sobre intervenção cirúrgica em seu corpo e ainda se mostrou sem paciência para os ataques. "Às vezes parece PIADA. OBS: sai do parto e já fiz lipo e fiquei recuperada em 24h", ironizou ela nos stories de seu Instagram.

Bia Miranda mostra barriga pós-parto - Fotos: Reprodução / Instagram

Bia Miranda relata 'dor insuportável' em parto de primeiro filho

A ex-Fazenda Bia Miranda deu à luz ao pequeno Kaleb, seu primeiro filho com DJ Buarque, na última quarta-feira, 5. No entanto, parece que o parto do bebê não foi uma experiência tranquila. Ao relatar sobre o nascimento de seu herdeiro, a neta de Gretchen admitiu que o processo foi muito doloroso.

Nos stories de seu Instagram oficial, Bia apareceu para tirar algumas dúvidas de seus seguidores e atualizou como ela e seu bebê estão se sentindo. "Tô bem, levei três pontos. Tô sentindo aquela cólicazinha, e dor nos pontos, que está com gelo, então alivia muito. O Kaleb pegou peito muito rápido. Duas tentativas e ele já fez o bico perfeito para mamar", iniciou ela.

A influenciadora ainda falou que preferiu usar anestesia durante o parto. Além disso, Bia Miranda ainda trouxe um relato sobre ter feito o parto normal para suas seguidoras, que estão grávida e queriam saber mais sobre a experiência; confira detalhes!