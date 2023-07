Beth Goulart desabafa sobre morte de Nicette Bruno na pandemia: "Era luz"

Em participação no Ser Artista Podcast, a atriz Beth Goulart desabafou sobre como enfrentou morte da mãe durante pandemia

A atriz Beth Goulart confessou que foi difícil superar a morte de sua mãe, Nicette Bruno, em meio ao impacto da pandemia do COVID-19. A declaração da artista foi dada durante entrevista ao podcast Ser Artista Podcast.

Em bate-papo com o apresentador Marcus Montenegro, a famosa abriu o coração e relembrou como recebeu a notícia da morte da mãe. Ela disse que a matriarca era uma pessoa que tinha uma energia que contagiava todo lugar que estava.

"Minha mãe era luz. Ela iluminava por onde chegava com aquela luz, com positividade, com amorosidade, com alegria de viver. Então, quando você perde uma fonte de luz, tudo fica mais escuro", afirmou.

A artista, que está em cartaz com a peça A Cerimônia do Adeus, no teatro Copacabana Palace, completou dizendo que imaginava que a pandemia poderia ter um reflexo diferente na vida das pessoas. Segundo ela, poucos conseguiram aprender com a dor da perda.

"Confesso que achava que as pessoas pudessem sair melhor dessa experiência. Porque não tem como ter a possibilidade da morte na sua frente e não valorizar a vida. Você não valorizar a sociedade, a compaixão, o amor, a simplicidade da vida, a natureza. Isso tudo levou para um crescimento coletivo e não individual", disse.

Leia também: Beth Goulart recorda foto com a mãe em data especial: "Saudade!"

Ela continuou apontando que vê algumas pessoas ainda piores após passarem pelo período de emergência mundial. "Nós tivemos a chance de viver coletivamente em um processo de evolução. Algumas pessoas aprenderam com a pandemia, mas outras saíram piores", disparou.

A atriz Nicette Bruno morreu em dezembro de 2020, vitima de complicações do COVID-19. Ela estava internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro. Na época, ela estava sedada e dependente de ventilação mecânica.

A entrevista completa com Beth sairá nesta quarta-feira, 5, no canal do Youtube do podcast Ser Artista Podcast. Os interessados também podem conferi o bate-papo através das plataformas digitais.