Beth Goulart recorda foto com a mãe em data especial: "Saudade!"

Na tarde desta quinta-feira, 19, a atriz Beth Goulart (61) usou as redes sociais para relembrar um momento especial que viveu com a mãe, Nicette Bruno, que faleceu aos 87 anos, em dezembro de 2020, após ser internada na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, vítima de complicações da Covid-19.

Em seu perfil, Beth compartilhou uma fotografia repleta de saudade: "Estava vendo meu celular, apareceu essa foto com mamãe, 19/1/2019. Nesse dia fomos no quiosque no Recreio, tomamos um drink, conversamos sobre a vida, boas lembranças. Saudade minha mãe", escreveu na legenda do post.

Emocionados com a publicação de Beth, os fãs aproveitaram os comentários para deixar algumas palavras de conforto para a artista. "Saudades desse sorriso como ela sabia ser meiga nas novelas..", “Sou apenas uma fã, mas sinto a falta dela como se fosse da minha família!”, “ Uma grande atriz e uma grande mulher”, disseram eles.

Nicette Bruno foi casada por mais de 60 anos com Paulo Goulart, que morreu em 2014, com quem teve três filhos: Beth, Bárbara Bruno e Paulo Goulart Filho

Paulo Goulart 90 anos

Ainda nas últimas semanas, a atriz Beth Goulart fez uma homenagem ao pai no seu instagram, o ator Paulo Goulart (1933-2014) que completaria 90 anos na última segunda-feira, dia 9 de janeiro, se ainda estivesse vivo.

"Hoje meu pai faria 90 anos se ainda estivesse entre nós, ele sempre foi uma referência para mim em todos os sentidos, uma referência de respeito, dignidade, talento, generosidade e compreensão. Um homem bom, um homem de bem e o bem é como o sol, ilumina por onde passa", escreveu a atriz no Instagram.