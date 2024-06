Belle explica decisão de morar separada do marido, Thiago Silva: 'Precoce'

Em entrevista à CARAS Brasil, Belle conta como está a rotina longe de Thiago Silva, que voltou a morar no Brasil para encerrar carreira no Fluminense

Juntos há 20 anos, Belle Silva (35) e Thiago Silva (39) se preparam para viver uma nova fase no casamento e morar separados pela primeira vez. Apesar do coração apertado, a influenciadora explica que a decisão foi tomada há anos, pensando no que seria melhor para os herdeiros do casal.

"Eu e o Thiago sempre pensamos muito à frente, em relação as deciões futuras. Essa foi uma das que a gente tomou muito cedo Foi até bom tomar essa decisão precoce", conta à CARAS Brasil. Thiago Silva voltará a jogar pelo Fluminense e, por isso, está de mudança para o Brasil , enquanto a influenciadora permanece morando em Londres, na Inglaterra, com os filhos, Isago (14) e Iago (12).

Belle diz que a conversa com o marido surgiu quando os filhos começaram a fluir no futebol —os dois jogam pelo Chelsea, time londrino que o zagueiro defende desde agosto de 2020. Na época, o casal não tinha definido ainda em qual local iriam morar.

A influenciadora acrescenta que ter tomado a decisão cedo deu tempo para os dois amadurecerem a ideia e se preparassem para o momento. "Sabíamos que quando chegasse, não daria para todos irem seja para onde ele fosse, porque a gente atrapalharia muito os meninos na escola, o desempenho deles nos treinos no clube."

Belle não esconde a animação e orgulho que sente do marido, já que ele está voltando para o clube que sonhava em encerrar sua carreira. Ela assegura que a decisão deixou a família feliz e em paz, e que estão conseguindo lidar com a nova rotina de uma maneira leve.

"Fico com o coração apertado. Querendo ou não ele vai se afastar, nossa rotina não vai ser mais a mesma, o 'dorme e acorda' não vão ser mais os mesmos. Mas, apesar dessa confusão de sentimentos estamos conseguindo viver com felicidade e entusiasmo todo esse processo de volta."

Thiago Silva deve chegar ao Rio de Janeiro nesta sexta-feira, 7. Através de seus Stories do Instagram, Belle confirmou que o voo, que sairá de Londres, deve chegar no Aeroporto Internacional do Galeão às 5h35 da manhã e pediu que os fãs que pudessem fossem até o local para recepcionar o atleta.

