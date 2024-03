Beleza de Giselle Prattes, transplante de Chrystian e as últimas do BBB 24 marcam a semana

Sogra de Sabrina Sato bombando na internet, Chrystian vindo a público sobre estado de saúde e as últimas do BBB 24 chamaram a atenção dos leitores da CARAS Brasil

A última semana de fevereiro deu o que falar no mundo dos famosos! Teve um pouco de tudo, inclusive curiosidades do BBB 24. Entre os assuntos que mais chamaram a atenção dos leitores da CARAS Brasil, estão a beleza da mãe do ator Nicolas Prattes, que surpreendeu a internet; o cantor Chrystian vindo a público revelar o motivo do adiamento do transplante de rim que será submetido e Davi atendendo ao Big Fone e movimentando o jogo. Veja o que bombou nos últimos dias!

Na última terça-feira, 27, a mãe do ator Nicolas Prattes, Giselle Prattes deixou seus seguidores nas redes sociais impressionados ao compartilhar um clique mais ousado em um momento descontraído na piscina. Esbanjando beleza e boa-forma, o registro ousado chamou tanto a atenção que até mesmo o filho deixou um comentário elogiando.

Já o cantor sertanejo Chrystian, da ex-dupla com Ralf, reapareceu nas redes sociais após revelar que passará por um transplante de rim. O procedimento iria acontecer nos próximos dias, mas foi adiado. No novo vídeo, ele contou que não realizou a cirurgia porque teve que fazer um procedimento para colocar stents.

Camisa de futebol na Paris Fashion Week? Temos! A modelo Alessandra Ambrósio e a cerveja Brahma levantam uma questão: por que não incentivar o hábito brasileiro de usar a camisa do seu clube do coração em qualquer ocasião e da forma que achar mais estilosa? Ela, dentão, surgiu usando a camisa do Grêmio para compor seu look e fez o maior sucesso.

No BBB 24 teve muita coisa! Nesta sexta-feira, 1º, começou uma maratona do Big Fone no reality da Globo, que mexeu com os brothers da casa mais vigiada do país. Davi foi o participante mais rápido e atendeu o primeiro telefonema do Big Boss.

O motorista de aplicativo, no entanto, foi surpreendido ao perceber que a ligação havia "caído". Isso porque Boninho decidiu realizar uma pegadinha com os confinados esta semana e revelou ao público que ligará para a casa seis vezes, mas em apenas uma ele deixará um recado, mandando o brother que atender direto para o paredão.

Já o lider da semana, Lucas Henrique, já está se preparando para a formação do próximo paredão. Em conversa com Yasmin Brunet, ele revelou que possui dois brothers como alvos para indicar direto a berlinda da semana.

Na área externa da casa mais vigiada do país, o professor de educação física contou que Michel é sua primeira opção de voto, mas caso seja imunizado, colocará Davi na zona de risco.

E não parou por aí! Em conversa com seu aliado Davi, Matteus revelou que está ficando com ranço de uma sister na casa. Na academia do BBB 24, o estudante de engenharia agrícola comentou que Giovanna é quem está lhe tirando um pouco a paciência. "Uma pessoa que estou pegando ranço é a Giovanna. Tudo ela atravessa, sabe? Tudo ela se mete. Chegou no quarto, viu o que ela falou? 'Que silêncio', bem assim".