Alessandra Ambrósio veste camisa de futebolem plena Paris Fashion Week

Modelo mostra que camisa de time pode ser traje para qualquer ocasião, e Brahma a convoca para mostrar para o mundo

Combinar camisa de time com peças de diferentes estilos para criar um visual único. O contraste entre o esportivo e a autenticidade, entre o convencional e o original. São várias as possibilidades quando se pensa em moda. Para além do universo fashion, a cerveja Brahma e a modelo Alessandra Ambrósio levantam uma questão: por que não incentivar o hábito brasileiro de usar a camisa do seu clube do coração em qualquer ocasião e da forma que achar mais estilosa?



“Nós brasileiros amamos futebol. Além disso, eu sou apaixonada por moda. E, pela junção desses dois mundos, a cerveja Brahma me convidou pra participar desse projeto incrível, que busca unir essas duas paixões. Agora, todo mundo poderá vestir seu time de coração em todos os lugares”, comenta a beldade.



Reconhecida internacionalmente e sempre gerando tendências, ela já tem seu look preferido para a Paris Fashion Week, uma camisa em referência ao seu clube de coração: o Grêmio, do Rio Grande do Sul.

Nos preparativos para o evento, foi convidada a montar um look especial, enaltecendo o uso de camisa que mais gostaria de vestir. Alessandra provou que é possível valorizar o comportamento do brasileiro, adotando a camisa de futebol como peça chave no visual.