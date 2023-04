BBB 23: Após ser eliminado, Cezar Black encanta seguidores ao se reencontrar com seu pet

O eliminado da semana no BBB 23, Cezar Black emocionou e divertiu a web ao compartilhar reencontro com seu cachorrinho

Na madrugada deste sábado, 15, Cezar Black chegou em sua casa após ser eliminado do BBB 23. Apesar da tristeza de se despedir do jogo, o momento foi de alegria, já que o enfermeiro se reencontrou com o cachorrinho Rocco.

Em um vídeo postado no seu Instagram, o ex-BBB era recebido em casa por seus amigos e esbanjava alegria com um sorriso no rosto. Porém, ao ver seu cachorrinho, Cezar não conseguiu conter a emoção e começou a chorar.

“Quem é? Quem é?”, ficava repetindo o participante do BBB 23 enquanto o pet se balançava e corrida atrás dele, animado ao vê-lo.

“E VEIO AÍ! O encontro mais esperado dos últimos meses: papai e filhinho. É o queridinho de todos os nossos marinheiros. ‘Quem é?’”, escreveram os administradores do perfil de Cezar na legenda do vídeo.

Nos comentários, diversos ex participantes e personalidades do BBB se manifestaram sobre o reencontro emocionante. “Que coisa mais linda”, comentou o economista e ex-BBB Gil do Vigor. E o apresentador do BBB 23, Tadeu Schmidt escreveu: “Que alegria”.

Bruno Gaga, ex participante do BBB 23 que apertou o botão para sair da casa, comentou: “Eita que coisa linda. O encontro que o Brasil tava esperando”. E a cantora Márvvila escreveu: “Rocco, o cachorro mais famoso do Brasil”.

Desabafo!

Após sua eliminação, Cezar fez uma participação no podcast “BBB Tá On” e revelou que não gostaria de ter mais contato com Bruna Griphao após o fim do reality.

"Eu não costumo guardar mágoa. O que acontece no jogo, fica no jogo, mas tem algumas relações ali, que realmente a gente sente que não consegue mais passar, nem pra fora da casa ali. Acho que é muito o caso da Bruna”, comentou.