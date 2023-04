Após o BBB23, Cézar Black revela que não quer contato com sister: "Mágoa"

Cézar Black revela que não quer contato com sister mesmo após o fim do programa

Eliminado no BBB23, o enfermeiro Cézar Black revelou que não quer mais nenhum contato com um dos participantes do programa. Em entrevista ao mesacast BBB Tá On, ele disse que segue magoado com a sister.

"Eu não costumo guardar mágoa. O que acontece no jogo, fica no jogo, mas tem algumas relações ali, que realmente a gente sente que não consegue mais passar, nem pra fora da casa ali. Acho que é muito o caso da Bruna [Griphao]", disse.

O brother ainda disse que não tem interesse em manter relações com a atriz aqui fora.

"Muitas coisas foram ditas nos últimas dias e realmente bateram num ponto mais no meu coração... Então eu realmente acho que é uma pessoa que eu não levarei pra minha vida ".

Saiba o que Tadeu Schmidt falou de Cezar no discurso de eliminação do BBB 23

Ao fazer o tradicional discurso de eliminação do BBB 23, Tadeu Schmidt falou sobre várias características de Cezar Black. Relembre:

"E o Cezar Black? Se tivesse que definir quem é esse cara que está no BBB, alguém diria: é o cara rodeado de amigos. Nunca se viu uma mensagem do Anjo tão salpicada de gente, um monte de pessoas queridas que queriam falar para ele. No entanto, qual foi a maior queixa do Black? Nunca foi prioridade de ninguém, sempre se sentiu sozinho. Ele clamou por uma parceria forte que nunca veio. Paradoxo terrível. Vou começar falando do Black. Cezar Black é um homem de tantos paradoxos. Esse brutamontes, com esse bíceps que parece uma coxa, ganha a vida cuidando das criaturinhas mais delicadas, recém-nascidas. Enfermeiro, das profissões mais queridas, é quem cuida da gente nos momentos mais difíceis, com a maior dedicação. É esse cara. Humilde, determinado, educado, correto. Imagina alguém no futuro que chega no hospital em um momento de sofrimento e vê que o enfermeiro é Cezar Black? Imagina a felicidade? Não porque é o Black famoso, do BBB, mas porque é o Cezar. Que tem mais sensibilidade do que músculos".