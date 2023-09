Bárbara Evans rebate críticas sobre a criação de seus filhos: "Consciência tranquila"

Bárbara Evans rebate críticas de internautas e fala sobre a criação de seus filhos em suas redes sociais; confira!

No último domingo, 17, a modelo Bárbara Evans rebateu as críticas sobre a maneira que cria sua filha caçula, Ayla, de 1 ano. Através dos stories de seu Instagram, a mamãe, que está grávida dos gêmeos Álvaro e Antonio, ela respondeu uma série de questões de seus seguidores.

Entre elas, um dos internautas lhe questionou sobre como a filha de Monique Evans se sente com os julgamentos do público sobre como ela lida com os filhos. "Vejo que você é muito julgado por ter babás e não cuidar da Ayla. Como lida com isso?", perguntou o seguidor.

Bárbara disse na lata que não se importa com a opinião dos outros. "Sendo bem sincera com você, eu não ligo a mínima. Deito todos os dias no meu travesseiro de consciência tranquila", respondeu a loira, que também explicou que participa da criação da bebê, fruto de seu relacionamento com Gustavo Theodoro.

"Mesmo tendo babá, fico o dia todo com minha filha. Ela tem babás sim, e os meninos também terão! Eu sempre digo e volto a dizer, quem puder TENHA babá!", respondeu Bárbara, que também revelou o motivo de sua escolha. "Você estando bem, você passa para seus filhos a sua melhor versão!"

Foto: Reprodução / Instagram

Bárbara Evans conta detalhes de sua segunda gestação

À espera de gêmeos, Barbará Evans completou 24 semanas de sua segunda gestação e fez questão de postar novas fotos exibindo o barrigão de grávida. Ao compartilhar os novos cliques, ela deu detalhes sobre a gravidez de Álvaro e Antonio.

"Olá 24 semanas, seja muito bem-vinda. Eu estou parecendo uma máquina de lavar, sério… eles mexem tanto, que eu não sei explicar. Estou me sentindo bem, animada e disposta. Lógico, algumas dores sempre aparecem né?! Dor na lombar, dor no osso da perereca e agora começou uma atrás do glúteo bem embaixo. Mas vamos enfrentando tudo com tranquilidade e muita alegria", detalhou a modelo na legenda da publicação.