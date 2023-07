Bárbara Evans explica quem paga as contas da família: "Não considero divisão"

Bárbara Evans explica quem paga as contas da família; ela é casada com empresário

Grávida mais uma vez, a modelo Bárbara Evans esclareceu nesta terça-feira, 25, que o dinheiro para as despesas da família sai da conta do marido, o empresário Gustavo Theodoro. Ela esclareceu a situação após pergunta dos fãs.

A modelo disse que os dois não dividem as contas, mas que ela complementa o pagamento quando é necessário. Ela explicou em detalhe a dinâmica que o casal combinou - eles tem despesas com os gastos da família e com funcionários.

"Não considero uma divisão. A minha conta a gente guarda dinheiro, até porque sou mais econômica do que o Gustavo. Na conta dele, o dinheiro gira mais para pagar salários, despesas da casa, essas coisas", começou ela.

E acrescentou detalhes. "Quando falta pegamos da minha, e quando temos algo alto para pagar, também pegamos da minha. Quando o Gustavo recebe um dinheiro e não vai usar agora, a gente transfere lá para minha conta. Então, tudo somos nós, nosso dinheiro é um só", disse ela.

Mudanças no corpo

Recentemente, a modelo falou sobre as mudanças que seu corpo está sofrendo nesta etapa de sua vida. Em seus stories, ela apareceu apenas de roupa íntima para facilitar a visualização de seus seguidores. "Vamos trabalhar com a realidade? A perna já bate uma na outra e olha aqui, a celulite. Isso que eu estou com filtro! Imagina se não estivesse", apontou.

Depois ela ainda exibiu outras mudanças na parte superior de seu corpo. "Não tem gordurinha aqui, mas daqui pra baixo não tá boa não a situação. O seio vocês estão vendo como cresceu bastante? Se engordar demais, engordou, né? O que importa é que estou bem e eles estão com saúde. Depois a gente corre atrás do prejuízo", disse a filha da apresentadora Monique Evans.