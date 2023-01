Bárbara Evans compartilha foto rara com a irmã e faz declaração: ''Minha princesa''

Influenciadora digital Bárbara Evans celebra aniversário da meia-irmã Clara Clark, filha de José Clark

A influenciadora digital Bárbara Evans (30) usou as redes sociais na segunda-feira, 09, para parabenizar sua meia-irmã, Clara Clark, filha de José Clark.

Nos stories do Instagram, a campeã de A Fazenda 6 publicou um registro raro ao lado da irmã e celebrou o aniversário de 20 anos com uma declaração de amor. No registro, as duas posaram juntinhas e sorridentes usando looks brancos durante a virada do ano.

"Feliz aniversário, minha princesa! Sua irmã te ama muito!", escreveu a famosa na legenda da postagem.

Em seu feed, Bárbara mostrou que passou o réveillon ao lado da família paterna. "Pai e irmãs! Amo vocês", disse ela. Vale destacar que Bárbara também é irmã de Alice, por parte de pai, e Armando, primogênito de Monique Evans (66).

Confira a foto de Bárbara Evans com a meia-irmã:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bárbara Evans Clark A.T (@barbaraevans22)

Bárbara Evans se manifesta após ser acusada de dar o 'golpe da barrriga'

Recentemente, Bárbara Evans rebateu a ex-Fazenda Solange Gomes (48), que comentou sobre os boatos de ter dado o golpe da barriga no pai de sua filha, Gustavo Theodoro. Após briga com Monique Evans, a finalista de A Fazenda 13, que foi acusada pela loira de ter aplicado o mesmo golpe no passado, ao ter engravidado do ex-pagodeiro Waguinho, vocalista do grupo Os Morenos, em 2000, alfinetou Monique citando Bárbara.

"Doeu, né @moniqueevansreal? O que você fez comigo, me acusando de golpe da barriga sem conhecer os fatos, fizeram com sua filha. O castigo hoje vem online e de jatinho", disse a ex-banheira do Gugu.

Bárbara, então, respondeu em publicação no perfil de Rainha Matos: "Cala a sua boca! Eu não sei da sua história e nem quero saber. Se a minha mãe falou é com ela. Agora falar ou zombar que eu dei o golpe da barriga?! Minha irmã... que golpe caro viu! Uma FIV é um absurdo. Fizemos tratamento para ter o nosso “golpe” então realmente pagamos pelo “golpe”. LAVA A SUA BOCA antes de falar de mim ou na minha família. Eu não tenho NADA a ver com NADA!"

Nos stories de seu Instagram, Bárbara também comentou sobre o assunto. "Gostaria de falar uma coisa bem séria antes de dormir. Vi algumas matérias de fofocas, falando sobre mim e minha família. O negócio é o seguinte, eu dei o golpe da barriga? Fizemos fertilização, gastamos maior grana para termos o nosso "golpe'", iniciou ela. "Sou apaixonada pelo meu marido, ele além de tudo é meu melhor amigo. Tudo foi planejado e muito desejado. A gente se ama! Sei que é difícil de acreditar, mas aceitem. Ahh, e eu sou casada com divisão total de bens. Então, de golpe aqui não tem nada, é amor mesmo", disparou ainda.

