Bárbara Coelho do ‘Esporte Espetacular’ se diverte após levar tombo na praia

Apresentadora do ‘Esporte Espetacular’ Bárbara Coelho fica com o corpaço ‘empanado’ após sofrer queda na praia

A jornalista Bárbara Coelho passou por um perrengue inusitado na manhã desta quinta-feira, 29. É que a apresentadora do programa da Globo ‘Esporte Espetacular’ levou um tombo enquanto jogava futevôlei em uma praia na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. ‘Empanada’ na areia, a comunicadora se divertiu com a cena.

Bárbara, que também é craque nos esportes fora das telinhas, optou por um biquíni ousado para praticar o exercício físico. Usando algumas peças mínimas em tom de coral com recortes estratégicos, a beldade atraiu olhares para o abdômen sequinho e o bumbum empinado ao ser flagrada pelos fotógrafos na praia.

Na sequência de registros, é possível notar que a jornalista acabou levando um tombaço enquanto praticava o esporte. Com um sorrisão no rosto, ela se levantou e exibiu o corpaço definido coberto de areia na parte de trás. Mas a queda não parou a comunicadora, que sacudiu a poeira e continuou com foco total em seu treino de futevôlei.

Bárbara Coelho leva tombo na areia da praia - Foto: Dilson Silva/ AgNews

Bárbara Coelho fica com o corpaço ‘empanado’ após sofrer queda na areia - Foto: Dilson Silva/ AgNews

Bárbara Coelho pratica futevôlei na Barra da Tijuca - Foto: Dilson Silva/ AgNews

Vale lembrar que a jornalista está no comando da atração sobre esportes desde o fim de 2018. Inclusive, no ano passado, ela chegou a fazer uma participação especial na novela da Globo 'Cara e Coragem', interpretando ela mesma. Na vida pessoal, Bárbara mantém a discrição sobre seu casamento com o empresário Felipe Russo.

