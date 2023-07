Bárbara Borges e Xuxa Meneghel: por que amigas de longa data estão estremecidas?

Bárbara Borges e Xuxa Meneghel vivem crise na relação; apresentadora não teria gostado de declaração da paquita

Uma série de boatos expostos nos últimos dias deixaram os fãs de Xuxa Meneghel e Bárbara Borges surpresos. Isso porque as duas eram muito próximas, mas aparentemente estão em um momento de afastamento.

Os boatos começaram quando fãs notaram que a apresentadora não segue mais a ex-paquita com seus perfis nas redes sociais. Rumores também apontam que a loira deixou o grupo das ex-assistentes de palco durante as eleições e tem mantido contato apenas com algumas das loiras.

Tudo se tornou ainda mais estranho quando Bárbara Borges supostamente fez elogios para Marlene Mattos, que está sendo vítima de críticas de Xuxa Meneghel. "Conheci um lado coração dela. Eu tenho muita gratidão", afirmou a paquita para a colunista Fábia Oliveira, do 'Metrópoles'.

Após a declaração, Xuxa teria decidido romper relações com a campeã de A Fazenda. Ela também teria publicado uma mensagem polêmica nas redes sociais. “Para aquelas pessoas que se dizem minhas “amigas” ou que “gostam” de mim e que estão romantizando atitudes abusadoras, ou que falam que também trabalharam e conheceram meus abusadores e nada aconteceu, eu digo: o fato de vocês não terem passado ou vivido nada parecido na vida de vocês, não dá o direito de vocês ‘romantizarem’ ou normalizarem estas atitudes”, escreveu a ex-Globo.

Bárbara Borges reage

Neste final de semana, a ex-paquita se pronunciou em um longo desabafo nas redes sociais e negou que tenha se posicionado a favor de Marlene Mattos. “Pra começar, eu dei uma entrevista para a Fábia Oliveira respondendo as perguntas sobre o documentário, que até agora só assisti ao primeiro episódio. Enalteci, como sempre fiz, a Xuxa. Ela é a minha ídola da minha vida toda", contou Babi Borges.

"Quem me acompanha sabe disso, sabe do meu carinho, sabe que a minha vida sempre foi atrelada ao orgulho que tenho do meu início de trabalho, da realização de um sonho da minha vida com os meus 16 anos. Sempre coloquei isso abertamente na história da minha vida“, seguiu.

Bárbara Borges então explicou sua declaração. “Tudo o que falei foi em relação à minha experiência na época de paquita. Falei que realmente não tenho mágoa da Marlene, dos esporros, das coisas que vivi. E no dia da pré-estreia, eu disse que entendo completamente a dor da Xuxa e das Paquitas que tiveram traumas que eu não tive. E eu respeito. Jamais vou contestar ou falar qualquer coisa para tirar a voz dessas pessoas que têm as dores. Falei da minha experiência“, disse.

Ao final, a milionária ainda disse que o "unfollow" de Xuxa aconteceu já muito tempo. “A Xuxa não deixou de me seguir agora, deixou de me seguir há um bom tempo. Ela começou a me seguir quando eu estava na Fazenda. Ela não segue todas as paquitas. E isso é compreendido por todas e a gente entende. Eu recebo o que a pessoa tem pra me dar. Eu não fico mendigando, querendo coisa a mais ou inventando“, concluiu.