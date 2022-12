Bárbara Borges diz que recorreu a vício por amores mal resolvidos

Campeã da Fazenda, Bárbara Borges falou sobre tempos difíceis de sua vida

A campeã da Fazenda 14, Bárbara Borges, tem falado sobre o vício que adquiriu após passar por algumas questões emocionais. Isso porque ela passou a usar a bebida alcoólica como válvula de escape.

“Não me tornei alcoólatra, foi uma distorção. Estava muito mal, com uma depressão. Usei minha rede social com o intuito de passar uma mensagem positiva, que estava querendo melhorar hábitos que já não me faziam bem. Antes de ser mãe, eu tinha uma vida de curtição”, afirmou ao podcast 'Link', apresentado por Felipeh Campos.

A atriz contou que por não cuidar das questões que tinha, os problemas foram ficando cada vez maiores.“Tinha questões emocionais que fui colocando debaixo do tapete… Amores mal resolvidos, inseguranças, sentimentos reprimidos. A conta sempre vem. Tive o consumo do álcool como uma válvula de escape, mas deu ruim”, declarou a atriz.

“O álcool está de forma natural em nossa vida. Você beber porque você curte, quando está com os amigos, é uma coisa. Eu comecei a beber exageradamente para apagar coisas da minha cabeça que estavam me amargurando”, esclareceu

Bárbara Borges rebateu quem disse que ela se vitimiza

"Ameaçada pra fora de A Fazenda... Não tem como banalizar isso, pra mim é algo que... Assim, dentro de A Fazenda é jogo, estamos falando coisa pertinentes ao jogo, agora fora? Isso é ser vítima? Então a agressora, a pessoa que eu colocava nela [Deolane] vai muito da conduta do agressor em agir com manipulações, distorções, claro que a pessoa vai perdendo os níveis de consciência emocional sua que de desestabiliza, atinge uns gatilhos seus, que foi o que aconteceu", comentou.