Barack Obama lamenta a morte do ex-premiê Shinzo Abe

Barack Obama faz homenagem para o ex-primeiro-ministro Shinzo Abe, que foi assassinado no Japão

CARAS Digital Publicado em 08/07/2022, às 10h44

O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama lamentou a morte trágica do ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe, que foi baleado no Japão nesta sexta-feira, 8. A morte dele aconteceu enquanto ele fazia um discurso de sua campanha eleitoral em Nara. Um suspeito já foi preso e os policiais encontraram uma espingarda.

O ex-premiê japonês foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com a imprensa internacional, ele foi atingido por dois tiros.

Nas redes sociais, Obama compartilhou uma foto de um encontro deles e lamentou a morte trágica. “Estou chocado e triste com o assassinato do meu amigo e parceiro de longa data Shinzo Abe no Japão. O ex-primeiro-ministro Abe era dedicado tanto ao país que serviu quanto à extraordinária aliança entre os Estados Unidos e o Japão. Sempre me lembrarei do trabalho que fizemos para fortalecer nossa aliança, da comovente experiência de viajar juntos para Hiroshima e Pearl Harbor, e a graça que ele e sua esposa Akie Abe mostraram a mim e a Michelle. Michelle e eu enviamos nossas mais profundas condolências ao povo do Japão, que está em nossos pensamentos neste momento doloroso”, afirmou no Instagram.

Foto de Barack Obama em um encontro com Shinzo Abe: