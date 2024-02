Aymeê Rocha relembra trajetória antes de viralizar com música: 'Minha terra'

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, a cantora gospel Aymeê Rocha fala sobre sua carreira artística

A cantora gospel Aymeê Rocha deu o que falar na web com uma composição própria exibida em um reality show. Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, a paraense relembra trajetória antes de viralizar com música e conta sobre sua carreira artística: "Minha terra".

"Tive a graça de nascer em um berço bem artístico. Cresci na arte através da minha mãe, ela dança até hoje na igreja. Com seis ou sete anos, eu já dançava, era do teatro e acompanhava ela ali. Para mim, eu ia ser dançarina e atriz, mas com 11 anos eu comecei a compor, sem tocar nenhum instrumento, e aquilo me pegou", compartilha Aymeê Rocha , que aprendeu a tocar violão aos 14 anos.

"Entrei na história da arte com o meu primeiro lançamento musical em 2022, gravei um clipe em Belém, na minha terra. Foi a partir daí que comecei a buscar conhecimento, pedir mentoria, fiz curso de composição para me aprimorar", acrescenta a cantora gospel .

Nos últimos dias, Aymeê Rocha chamou a atenção dos internautas após participar do programa de música gospel Dom Reality e cantar sua composição original Evangelho de Fariseus. "Recebi várias indicações do Dom Reality de pessoas próximas, eu não conhecia o programa. Sempre me alegrei com os meus amigos falando 'o mundo precisa te ouvir'. Falei: 'Vamos abrir essa porta, ver o que tem atrás dela e entrar nesse novo ambiente com tudo o que tenho para dar'".

"Fiz a minha inscrição com um pouco de frio na barriga. Lembro quando me ligaram, fui a única selecionada do Pará, o que me trouxe muita alegria e responsabilidade como única representante do estado", declara Aymeê Rocha. "Fico muito feliz por ter chegado nesse lugar e também tenho muita responsabilidade por isso, porque sei que tenho uma voz no meu país e para além dele", completa a cantora gospel .

CONFIRA A ENTREVISTA COMPLETA: