Avril Lavigne e Tyga colocam ponto final em relacionamento relâmpago

Cantora Avril Lavigne e rapper Tyga se separam após somente quatro meses namorando

Parece que o conto de fadas acabou! Após somente quatro meses de relacionamento, a cantora Avril Lavigne e o rapper Tyga colocaram um ponto final no namoro. Vistos pela primeira vez juntos em fevereiro, segundo o site de fofocas norte-americano TMZ, o casal não está mais vivendo um romance.

De acordo com informações do periódico estadunidense, a decisão de acabar com o affair foi mútua e sem nenhuma briga. A cantora de rock chegou a ganhar uma corrente feita de diamantes do rapper, avaliada em R$422 mil.

Noiva desde março de 2022, após Avril Lavigne ter se separado do cantor Mod Sun, ela e Tyga assumiram um relacionamento. Ao compartilhar fotos de seus shows de uma turnê que está fazendo pelos Estados Unidos, o artista abriu seu coração na legenda: “Em uma semana minha vida mudou completamente... Eu só sei que existe um plano para tudo. Eu manterei minha cabeça erguida e sempre ouvir meu coração, mesmo quando ele parece estar quebrado”.

Multidão xinga novo romance de Avril Lavigne durante show de ex-noivo

Após algum tempo do rompimento do noivado, o público começou a gritar em coro “f*da-se Tyga”, se referindo ao mais novo affair da cantora Avril Lavigne, o rapper Tyga. A cantoria contra o rapper começou quando Travie McCoy (41), amigo de Mod, subiu no palco do Irving Plaza. O músico disse que seu colega é um dos cara mais leais que ele conheceu e finalizou seu discurso com a frase: “f*da-se Tyga”. Mod, então, correu para o fundo do palco, rindo bastante, e logo a multidão de fãs do cantor se uniu para soar o canto xingando o novo romance de Avril, em alto e bom tom, para apoiar o artista em seu próprio show.

