Multidão xinga romance de Avril Lavigne durante show de ex-noivo

Amigo de Mod, ex-noivo de Avril Lavigne, puxa frase que inicia cantoria do público contra novo romance da cantora

Na noite da última quarta-feira, 15, o ex-noivo da cantora de rock Avril Lavigne (38), Mod Sun (36), foi apoiado por seus fãs durante um show! Na ocasião, o público começou a gritar em coro “f*da-se Tyga”, se referindo ao mais novo affair da cantora, o rapper Tyga (33).

A cantoria contra o rapper começou quando Travie McCoy (41), amigo de Mod, subiu no palco do Irving Plaza. O músico disse que seu colega é um dos cara mais leais que ele conheceu e finalizou seu discurso com a frase: “f*da-se Tyga”.

Mod, então, correu para o fundo do palco, rindo bastante, e logo a multidão de fãs do cantor se uniu para soar o canto xingando o novo romance de Avril, em alto e bom tom, para apoiar o artista em seu próprio show.

Travie McCoy came out at the Mod Sun show, performed Cupid’s Chokehold, said “FUCK TYGA” and left. Legendary. pic.twitter.com/8SpnQ7EP2k — Robbie Fox (@RobbieBarstool) March 16, 2023

Avril Lavigne rompe noivado com o cantor Mod Sun e o artista desabafa: “Mudou completamente”

Foi em fevereiro deste ano que Mod e Avril anunciaram em suas redes sociais que o noivado havia chegado a um fim. “Em uma semana minha vida mudou completamente... Eu só sei que existe um plano para tudo. Eu manterei minha cabeça erguida e sempre ouvir meu coração, mesmo quando ele parece estar quebrado”, disse Mod.