Autoridades confirmam a morte de todos os ocupantes do submarino que tentava ir até o Titanic

Guarda costeira dos Estados Unidos revela implosão catastrófica e OceanGate diz: 'Eram verdadeiros exploradores'

As autoridades dos Estados Unidos confirmaram a morte dos cinco ocupantes que estavam no submarino Titan, que ficou desaparecido no mar enquanto tentava visitar os destroços do Titanic. Na tarde desta quinta-feira, 22, a Guarda Costeira norte-americana confirmou que foram encontrados os destroços do submarino perto do local onde está o Titanic.

Em coletiva de imprensa, as autoridades informaram que aconteceu uma implosão catastrófica e todos morreram. Os destroços foram encontrados a uma distância de cerca de 400 metros do navio Titanic. O submarino era ocupado por cinco pessoas, sendo elas: o diretor-executivo da OceanGate Stockton Rush, o empresário paquistanês Shahzada Dawood, o filho dele, Suleman Dawood, o bilionário Hamish Harding e o especialista no Titanic Paul-Henry Nargeolet.

O submarino estava desaparecido desde domingo, quando perdeu o contato com o navio durante uma expedição até o Titanic. Em nota oficial, a OceanGate confirmou a morte dos passageiros.

"Esses homens eram verdadeiros exploradores, que tinham um espírito aventureiro e uma paixão pela exploração e proteção dos oceanos do mundo. Nossos sentimentos estão com os cinco espíritos e todos os membros das famílias deles nesse momento trágico. Nós lamentamos a perda de vida e a alegria que eles trouxeram a todos que eles conheceram", informaram.

Marido de descendente de vítimas do Titanic estava no submarino

Uma história impressionante mostrou uma ligação da família de Stockton Rush, executivo da OceanGate, dona do submarino que desapareceu no mar, e o navio Titanic, que afundou em 1912. O Jornal The New York Times revelou que a esposa dele, Wendy Rush, é descendente de um casal que morreu no Titanic, Isidor e Ida Straus.

De acordo com a publicação, a esposa de Stockton Rush é tataraneta do casal que morreu no naufrágio do navio. A história do casal ficou famosa na época e foi retratada no filme de James Cameron, lançado na década de 1990.

Isidor era sócio da loja de departamentos Macy's e fez a sua fortuna como um magnata do varejo. Ele e a esposa, Ida, embarcaram no Titanic. A história diz que Isidor se recusou a fugir em um bote antes que as mulheres e crianças fossem salvas. Por sua vez, Ida não quis sair do navio sem o marido. Assim, os dois ficaram juntos no convés do navio enquanto ele afundava. O corpo dele foi encontrado no oceano após o naufrágio, mas os restos mortais dela nunca foram achados.

A história deles foi mostrada no filme com um toque de dramaticidade. No filme, a cena inspirada no casal Straus mostrou um casal de idosos abraçado na cama enquanto esperavam pelo fim.

A esposa de Stockton Rush, Wendy Rush, é herdeira de uma das filhas do casal que esteve no Titanic, Minnie Straus. Minnie se casou com Dr. Richard Weil e teve um filho, Richard Weil Jr, que foi presidente do negócio da família, a Macy's. O filho dele, Richard Weil III, é o pai de Wendy.

Atualmente, Wendy é diretora de comunicações da OceanGate e foi três vezes visitar os destroços do Titanic.