Esposa de executivo do submarino desaparecido é descendente de passageiros do Titanic

Coincidência?! Esposa de homem que está no submarino desaparecido é tataraneta de dois passageiros que morreram no Titanic

Uma história impressionante mostrou uma ligação da família de Stockton Rush, executivo da OceanGate, dona do submarino que desapareceu no mar, e o navio Titanic, que afundou em 1912. O Jornal The New York Times revelou que a esposa dele, Wendy Rush, é descendente de um casal que morreu no Titanic, Isidor e Ida Straus.

De acordo com a publicação, a esposa de Stockton Rush é tataraneta do casal que morreu no naufrágio do navio. A história do casal ficou famosa na época e foi retratada no filme de James Cameron, lançado na década de 1990.

Isidor era sócio da loja de departamentos Macy's e fez a sua fortuna como um magnata do varejo. Ele e a esposa, Ida, embarcaram no Titanic. A história diz que Isidor se recusou a fugir em um bote antes que as mulheres e crianças fossem salvas. Por sua vez, Ida não quis sair do navio sem o marido. Assim, os dois ficaram juntos no convés do navio enquanto ele afundava. O corpo dele foi encontrado no oceano após o naufrágio, mas os restos mortais dela nunca foram achados.

A história deles foi mostrada no filme com um toque de dramaticidade. No filme, a cena inspirada no casal Straus mostrou um casal de idosos abraçado na cama enquanto esperavam pelo fim.

A esposa de Stockton Rush, Wendy Rush, é herdeira de uma das filhas do casal que esteve no Titanic, Minnie Straus. Minnie se casou com Dr. Richard Weil e teve um filho, Richard Weil Jr, que foi presidente do negócio da família, a Macy's. O filho dele, Richard Weil III, é o pai de Wendy.

Atualmente, Wendy é diretora de comunicações da OceanGate e foi três vezes visitar os destroços do Titanic.

O desaparecimento do submarino da OceanGate durante a expedição para ver os destroços do navio Titanic está gerando repercussão e preocupação ao redor do mundo, já que o tempo de oxigênio dos tripulantes é limitado. O limite do estoque de oxigênio era de 96 horas, que chegou ao fim na manhã de quinta-feira, 22. Por enquanto, o submarino não foi localizado pelas autoridades.

Vale lembrar que a expedição para visitar os destroços do Titanic custa mais de 250 mil dólares por pessoa – mais de 1 milhão de reais. O Titanic naufragou em sua viagem inaugural em 1912 e se tornou alvo da curiosidade das pessoas ao longo dos anos, principalmente após o lançamento do filme Titanic, que é um sucesso de bilheteria.