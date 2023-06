Saiba quem é o quinto ocupante do submarino que desapareceu em missão para ver o Titanic

Empresa responsável pelo submarino desaparecido revela que o CEO da OceanGate está entre os tripulantes e ele já fez declaração polêmica sobre a segurança do submarino

O desaparecimento do submarino da OceanGate durante a expedição para ver os destroços do navio Titanic está gerando repercussão e preocupação ao redor do mundo, já que o tempo de oxigênio dos tripulantes está se esgotando. O limite do estoque de oxigênio é de 96 horas, que chega ao fim na manhã de quinta-feira, 22. Em meio a isso, a empresa responsável revelou o nome do quinto tripulante que está a bordo do submarino .

De acordo com a BBC, a empresa revelou que o CEO da OceanGate, Stockton Rush, está no submarino. Ele é diretor-executivo da empresa e estava pilotando o submersível. Até o momento, o nome do piloto ainda não tinha sido revelado. O submarino conta com cinco ocupantes, sendo Stockton Rush, o empresário britânico Hamish Harding, o empresário paquistanês Shahzada Dawood, o seu filho, Suleman Dawood, e o mergulhador Paul-Henry Nargeolet.

Stockton Rush já foi piloto de aeronaves a jato e também já fez parte do desenvolvimento de vários empreendimentos. Ele é CEO e fundador da OceanGate Inc. desde 2009. Atualmente, ele também atua como supervisor de finanças e engenharia da empresa.

Há pouco tempo, Stockton Rush falou sobre o limite de oxigênio no submarino e também sobre os perigosos no caminho dentro do mar. “Você sabe, há um limite. Em algum momento, a seguranã é apenas puro desperdício. Quero dizer, se você só quer estar seguro, não saia da cama, não entre no seu carro, não faça nada. Em algum momento, você vai correr algum risco, e é realmente uma questão de risco e recompensa. Acho que posso fazer isso com a mesma segurança quebrando as regras”, disse ele no programa CBS Unsung Science, e completou: “O que mais me preocupa são as coisas que vão me impedir de chegar à superfície. Saliências, redes de pesca, riscos de emaranhamento. E isso é apenas uma técnica, técnica de pilotagem. Está bem claro: se for uma saliência, não passe por baixo dela. Se houver uma rede, não se aproxime dela. Então, você pode evitá-los se for lento e constante”.

Ruídos foram captados durante busca pelo submarino que fez expedição ao Titanic

As autoridades dos Estados Unidos revelaram que foram captados ruídos subaquáticos semelhantes a batidas com intervalos de 30 minutos durante a busca pelo submarino que desapareceu ao tentar visitar os destroços do Titanic. A novidade foi revelada durante a madrugada desta terça-feira, 21, e os ruídos foram captados durante cerca de quatro horas por uma sonda de uma aeronave canadense.

Com isso, as buscas foram realocadas para o local dos ruídos, mas nada ainda foi encontrado.

++ Titanic: Como estão os atores protagonistas hoje em dia?