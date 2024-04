Atriz Letícia Tomazella desabafa sobre cobrança das redes sociais: 'Estamos exaustos'

Letícia Tomazella questiona a cobrança imposta pelas redes sociais de produzir conteúdos diariamente para não cair no esquecimento e clama por saúde mental

No ar com a reprise da novela As Aventuras de Poliana, do SBT, em que dá vida a divertidíssima manicure Arlete, a atriz, autora e produtora Letícia Tomazella (37) resolveu compartilhar um vídeo no Instagram, nesta terça-feira, 2, em que faz um desabafo e recebe o apoio dos seguidores. Na legenda, a paulista destacou: "Estamos exaustos, não mintam. Boa semana".

Nas imagens, a artista surge sem maquiagem e com um look bastante descontraído e confortável. E logo inicia: "Estou fazendo este vídeo só para dar uma satisfação do porquê não posto tanto. Ninguém pediu satisfação nenhuma, e não sei para quem estou endereçando essa satisfação. A quem intessa? Ninguém. Mas existe toda um sistema que nos culpa quando a gente não produz conteúdo, porque o algoritmo, que é o nosso novo chefe da empresa, ele nos pude se a gente não posta, se não cria conteúdo", começa a atriz.

"O que um médico hoje em dia deve fazer além de estudar, fazer sua pós, residência? Tem que virar influencer. O ator há bastante tempo... Nossa profissão está misturada com isso. Pessimamente misturada, mas está. Mas nos últimos tempos eu não estou afim de fazer um story, não estou afim de filmar o que estou fazendo. Hoje, fiquei afim de filmar para falar que estou cansada, fazer um desabafo", continua.

Em seguida, Letícia emenda que se o algorítimo não "detectar um rostinho, pele", ele "não te entrega". "Nossa, virei uma entrega? Virei comida, um consume o outro? Se eu não postar com regularidade, eu simplesmente não vou ser entregue, essa comida vai esfriar?", diz ela. "Venho para dizer que às vezes eu acho que a gente devia que se rebelar. Vai adiantar? Não vai. A gente vai se prejudicar? Vai. Mas se não tem nenhum conteúdo para produzir hoje, não vou produzir, mas posso produzir outros conteúdos no mundo. Tem bastante gente para ser ajudada na rua, tantos projetos para ser mantidos, criados, melhorado, tanta coisa para fazer. E a gente fica criando dancinha ou brincando com filtro, criando personagem para viralizar para ver se o sistema te encherga para ser chamado para um trabalho melhor", salienta.

"Vamos descansar um pouco? "Não é à toa que a saúde mental de geral está toda cagada, não minta. Não minta para você mesmo e muito menos para mim, que sou uma sensativa, porque nós estamos tudo cagado. Boa semama. Tô exausta e você também. Não minta", finaliza a artista, que estreou na TV em Amor à Vida, de Walcyr Carrasco. Também atuou em A Terra Prometida e Gêneses, da Record.

Letícia recebeu o apoio de vários fãs e seguidores. "Não posto no feed desde novembro! Tô neeeem aí! Vivendo maravilhosamente bem!", contou uma internauta. "Este vídeo é muito perfeito! Muitos, muitos dias mesmo eu me pego nesta onda de 'o que eu vou postar hoje?'. Mas a maturidade me ajuda a responder rapidamente para mim mesmo: nada! Não tô na vibe, não quero. Tô no jardim com meus cachorros e nem sei onde tá o telefone. É assim tá ótimo. Ótimo vídeo. Gostei!", disse outra. "Exatamente! Adorei e compartilho do mesmo sentimento", endossou outra seguidora.