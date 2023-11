Atriz de Elas por Elas trocou Globo pela Record e revelou decepção; saiba quem

Sem medo de críticas, atriz de Elas por Elas desabafou e expôs situação complicada que viveu após abandonar a TV Globo

Uma das estrelas da primeira versão da novela Elas por Elas, da TV Globo, a atriz Tássia Camargo (62) revelou ter se metido em uma grande enrascada após trocar a emissora carioca pela Record, em 2006. Na época, ela decidiu arriscar em uma nova casa, mas acabou não gostando da experiência.

Com 24 anos trabalhando na TV Globo, onde atuou em diversas tramas de sucesso como Selva de Pedra, Tieta e Quatro por Quatro, Tássia foi convidada para atuar no time da Record, que estava investindo cada vez mais na teledramaturgia.

Animada com a possibilidade de, além de atuar, também dirigir em novelas da emissora, Tássia se jogou na oportunidade e assinou um contrato de três anos. No entanto, ela apenas fez parte do elenco de Vidas Opostas e logo depois foi colocada na 'geladeira'.

O caso desanimou a artista, que acabou sofrendo com boatos de que havia sido agressiva com colegas de trabalho. Posteriormente, ela entrou com um processo contra a Record, o qual alegou que foi contratada como pessoa jurídica, mas tinha obrigações de pessoa física como funcionária.

A batalha judicial não demorou muito e, em 2011, ela venceu a ação. Com o resultado, a Record teve de pagar pelos direitos relacionados ao vínculo empregatício. Em entrevista ao site Terra, Tássia explicou detalhes de seu acordo com a empresa.

Leia também: Galã de Elas por Elas deixou interior da Bahia para alavancar carreira: "Muito estudo"

"No momento de assinar o contrato, eles exigiram que eu fosse pessoa jurídica, na promessa de que iriam me registrar no futuro. O problema foi que a novela passou e nada aconteceu", disse ela, que falou do mesmo assunto em entrevista ao blog de Heloísa Tolipan, em 2016: "Na Record eu não piso mais".

Toda a situação vivida por Tássia fez ela se afastar de trabalhos na TV aberta brasileira e buscar por oportunidades fora do país. Em 2017, por exemplo, ela foi vista em uma produção de Portugal. Morando no país, ela participou da novela Valor da Vida (2018), da TVI.