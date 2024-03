Atriz de Avenida Brasil, Letícia Isnard é vítima de assalto no RJ

A atriz Letícia Isnard desabafa após ter sido assaltada dentro do seu carro no Rio de Janeiro

A atriz Letícia Isnard, que atuou nas novelas Avenida Brasil e Amor de Mãe, da Globo, foi vítima de um assalto no Rio de Janeiro. Ela contou que estava dentro do carro quando foi abordada por um criminoso e perdeu seu celular, computador e HD.

“Fui assaltada, então… Alô corajosos cariocas… Arrancaram o celular das minhas mãos, dentro do carro. Então, se receberem mensagens em meu nome pedindo dinheiro e etc, não atendam”, informou.

E ela completou para contar que está bem e triste por ter perdido seus arquivos. "Estou bem, não sofri violência física, mas no requinte de crueldade o ladrão apagou o HD do meu computador e bloqueou a placa mãe, inutilizando meu computador que estava em casa e não tinha nada a ver com a estória. Surreal. Nada importa mais que a vida e a integridade física mas ficam a marca violência sofrida, um medo imenso do que conseguiram acessar e do eventual uso que farão das fotos, informações pessoais e etc, uma profunda tristeza, um grande prejuízo de perder o celular, o computador e o HD. Então alerta total: NÃO USEM CELULAR nas ruas, calçadas ou com vidro de carro aberto. Tá puxado…", declarou.

View this post on Instagram A post shared by Leticia Isnard (@leticiaisnard)

Pai de MC Gui também foi vítima de assalto

O ex-Power Couple Brasil Rogério Silva, que é pai de MC Gui, revelou que foi vítima de um assalto à mão armada nesta sexta-feira, 1º. Nas redes sociais, ele contou que foi abordado por criminosos e seu carro foi levado por eles.

“Galera, acabei de ser assaltado. Estou bem. Só levaram o carro. Obrigado pelo livramento”, disse ele, que foi surpreendido com a chegada dos bandidos. Os homens o fizeram deitar no chão. O carro dele é avaliado em R$ 150 mil

Horas depois, ele contou que o carro foi recuperado e que todos estão bem. “Agora é respirar um pouco depois desse susto que a gente tomou”, disse ele, e completou: “Olha pessoal, carro recuperado, graças a Deus. Eu vou ver agora se está tudo intacto, mas, graças a Deus, carro recuperado”.

Ele contou que o carro tinha rastreador. “Desde a hora que rolou o assalto, na mesma hora, eu acionei a minha proteção veicular. Demorou um pouco, mas achou o carro. Agora é respirar um pouco depois desse susto que a gente tomou. Só quero agradecer a todos que se preocuparam comigo, que me mandaram mensagem”, finalizou.