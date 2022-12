Atriz anuncia divórcio horas depois de marido ser flagrado aos beijos com outra

Atriz Toni Collette se separa de marido David Galafassi depois que ele foi visto aos beijos com outra mulher na Austrália

Na manhã desta quinta-feira, 8, a atriz Toni Collette (50) anunciou que está se separando de seu marido David Galafassi (44), horas após descobrir que ele estava traindo ela através da imprensa. O baterista foi flagrado aos beijos e abraçado com a quiroprata Shannon Egan, em Manly Beach, na Austrália, na noite desta quarta-feira, 7.

O ator em ascensão no país oceânico chegou a ser procurado pelo jornal Daily Mail, mas se recusou a comentar sobre a separação com a atriz consagrada. “Não quero falar sobre isso”, respondeu David ao jornal.

A atriz anunciou a separação através de seu Instagram. “Após um período substancial de separação, é com graça e gratidão que anunciamos nosso divórcio. Estamos unidos em nossa decisão e nos separamos com respeito e cuidado contínuos um pelo outro. Nossos filhos são de suma importância para nós e continuaremos a prosperar como família, embora de forma diferente. Somos gratos pelo espaço e amor que você nos concede à medida que evoluímos e passamos por essa transição pacificamente. Muito obrigado. Toni Collette e David Galafassi”, dizia o comunicado publicado.

Segundo o jornal britânico, David se mudou para uma das casas que o ex-casal tem, localizada em Sidney. A residência está avaliada em aproximadamente US$3 milhões, o equivalente a R$15,7 milhões. Galafassi foi flagrado com a quiroprata na frente de outros banhistas, eles chegaram de manhã e passaram 15 minutos dentro da água, depois foram comprar café.

Toni e David têm dois filhos, Sage (14) e Arlo (11), e estavam juntos desde 2002, quando se conheceram durante o lançamento do álbum de estreia da banda do baterista. Eles chegaram a trabalhar juntos na música, com o projeto "Toni Collette & The Finish", com diversas músicas lançadas no ano de 2006.