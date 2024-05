William Bonner divide web entre ataques e apoio em meio à tragédia do RS

Internautas deixam comentários negativos e positivos nas redes sociais de William Bonner; jornalista participa da cobertura das enchentes do RS

William Bonner (60) é um dos jornalistas que têm participado ativamente da cobertura da tragédia ambiental no Rio Grande do Sul. Ativo nas redes sociais, o âncora do Jornal Nacional tem dividido os internautas e, diariamente, recebe mensagens de ataque e apoio quanto à sua performance.

Nesta quarta-feira, 15, William Bonner compartilhou uma foto de uma camiseta do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul). O clique foi o suficiente para criar intriga nos comentários, em que internautas dividiram as opiniões.

"Não adianta postar de bonzinho, sabemos seu caráter", escreveu um. "Um comunicador extraordinário nível de excelência referência desde sempre", defendeu outra. "Sem credibilidade. O show da Madonna estava bom?", atacou um terceiro.

Na segunda-feira, 12, o jornalista compartilhou um registro do alto nível da água no estado gaúcho. Na legenda, ele escreveu: "Uma vontade de abraçar minha mãe e todas as mães do Universo". A publicação também recebeu uma enxurrada de comentários.

"Está demorando para ir embora. Tu não contribui em nada ficando no RS. As pessoas já estão se ajudando", escreveu uma. "Vai te embora daqui, você não é bem vindo aqui no Rio Grande do Sul", disparou outro internauta.

"Por mais jornalismo como o que o senhor faz", defendeu uma terceira. "Sou fã deste que é o maior âncora da TV brasileira", pontuou ainda outro. "Muito obrigada pela excelente cobertura na nossa tragédia sem precedentes. A visibilidade estimou a solidariedade", agradeceu outra.

William Bonner tem previsão para retornar à bancada do Jornal Nacional no Rio de Janeiro nesta quinta-feira, 16. A ida do jornalista até o Rio Grande do Sul fez parte da cobertura da Globo, que deslocou 68 profissionais após o agravamento da crise no Estado.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE WILLIAM BONNER NO INSTAGRAM: