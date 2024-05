Lucas Buda defende Amanda Meirelles em ajuda ao RS: 'Não é menos médica'

Após internautas se desculparem com Amanda Meirelles por criticá-la no BBB 23, Lucas Buda saiu em defesa da médica, que está no RS

Ex-participante do BBB 24, da Globo, Lucas Henrique, o Buda, usou as redes sociais para comentar a respeito da grande ajuda de Amanda Meirelles, campeã da edição em 2023, com as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Médica de formação, ela se deslocou até as regiões afetadas para auxiliar voluntariamente a população durante o momento difícil.

Há mais de uma semana no local, a ex-BBB chegou a realizar mais de 100 horas de plantão. Após a repercussão da ajuda de Amanda ganhar as redes sociais, internautas passaram a se desculpar com a médica por tê-la criticado durante o reality show da Globo.

Através de seu perfil no X, antigo Twitter, Lucas Buda saiu em defesa da famosa e reforçou que nenhum participante se resume a apenas três meses de confinamento transmitidos na TV. A mensagem de apoio aconteceu depois que Amanda Meirelles pediu para que o público se atentasse diante de imagens compartilhadas da tragédia no RS.

"Se algum dia critiquei a doutora Amanda Meirelles, peço desculpas. Uma fada!", declarou uma conta na rede social. Lucas Buda, então, escreveu: "Ninguém é apenas o que apresentou em 3 meses de programa", iniciou ele.

E completou: "Todas as pessoas tem uma história antes, 3 meses não invalida a construção de uma vida. Amanda não é menos médica porque entrou no BBB, eu não sou menos professor. Somos todos gente que erra e acerta como qualquer pessoa".

Vale lembrar que além de Amanda Meirelles, as ex-BBBs Thelminha e Marcela McGowan também se voluntariaram para ajudar os gaúchos. Juntas, as três médicas seguiram até regiões afetadas por enchentes no Rio Grande do Sul.

Marcela McGowan desabafa após voltar do Rio Grande do Sul

Nesta segunda-feira, 13, Marcela Mc Gowan contou aos seus seguidores que voltou de sua missão no Rio Grande do Sul. A ex-BBB e médica colocou em prática seus conhecimentos de ginecologista e obstetra para ajudar voluntariamente nos locais afetados durante os últimos dias em Canoas, no RS.

Em suas redes sociais, Marcela desabafou: "A situação é muito triste, muito preocupante, muito maior do que a gente consegue mensurar vendo na mídia. Muitas pessoas simplesmente perderam tudo, mais do que isso, essas pessoas viveram um trauma que eu não sei como e quando vai ser reparado. As chuvas continuam acontecendo, ainda tem insegurança, ainda tem instabilidade", relatou em vídeo.

A médica também pediu que as pessoas continuem doando tudo que puderem, alimentos, roupas e, principalmente, água. Mais ainda, a médica pede que as pessoas se voluntariem para ajudar, mas que se comprometam em ir aos locais que se inscreveram para não deixar na mão quem precisa.