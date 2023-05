Ator de Vai na Fé entrega transformação para a novela e fala sobre primeiro amor

Ator de Vai na Fé entregou história de seu primeiro amor e analisou repercussão de romance da novela

Isacque Lopes (22), que estrela Vai na Fé, deu o que falar entre os internautas com o romance entre as versões jovens dos personagens Ben e Sol na novela. Em entrevista à Contigo!, o ator analisou a repercussão do romance, falou sobre sua transformação para a trama e ainda entregou a história de seu primeiro amor.

"Já vivi um grande romance. Foi muito marcante para mim, porque foi minha primeira namorada. O primeiro amor marca bastante, a gente demora um pouco para esquecer. A minha história foi um pouco parecida com a do Ben e da Sol, só que era ao contrário. Eu era da Praça Seca e ela era da Zona Sul. A gente marcava de se ver, eu pegava transporte para vê-la. Era uma missão, mas acho que o amor faz isso. A gente move montanhas para estar com a pessoa. Foi uma coisa bem linda na época. Como a gente se conheceu também foi parecido [com a novela], foi em um bar aqui da Zona Sul. Tinha música e foi amor à primeira vista. Vou chorar [risos]", declarou o ator de Vai na Fé.

Contracenando com Jê Soares na novela, Isacque Lopes ainda comentou a repercussão do casal fictício de Vai na Fé: "A galera pira quando a gente está no baile, principalmente naquele início que o Ben conhece a Sol. As cenas que eles estão dançando juntos, que ela chama ele para ir no palco e o beija. Foi amor à primeira vista, então acho que são cenas bem marcantes e que o público gosta bastante. Tanto que eu vi vários edits da galera no TikTok e no Instagram com essas cenas, se beijando no baile, da gente dançando e se conhecendo. Acho que o público se amarra".

Leia também: Ator de Vai na Fé revela paixão por pole dance: "Descobri uma sensualidade"