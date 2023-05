Ator de Reis teve que emagrecer 10 kg em uma semana para papel na Globo

Em entrevista à CARAS Brasil, ator de Reis revelou como conseguiu papel de Cartola na Globo

Alex Brasil (40) estreia a nova temporada de Reis como o rei Hanun, mas já tem uma longa carreira na atuação. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator falou dos bastidores da novela bíblica, relembrou antigos trabalhos e ainda revelou que teve que emagrecer 10 kg em uma semana para conseguir o papel de Cartola na Globo, no especial Por Toda a Minha Vida.

"Fiz o Cartola dos 17 aos 35 anos. É um trabalho que eu tenho o máximo de carinho. Sou apaixonado pelo Cartola. Tive que fuçar a vida dele inteira e foi um desafio enorme, porque eu nunca fui assim 'forte', mas eu não sou magro. E o Cartola era muito franzino, principalmente na juventude. O diretor me olhou e falou: 'Cara, gostei do seu teste. Mas acho você ainda está muito forte e seu cabelo está muito grande. Eu não sei, você topa mudar o visual sem compromisso?'", revelou o ator de Reis que, na época, adotava o estilo de cabelo black power.

"Eu falei que sim, aí cortaram todo o meu cabelo e fizeram uma maquiagem. O diretor falou: 'Vou te dar essa chance, mas você tem que me prometer que vai emagrecer'. Eu tinha uma semana. Em sete dias, perdi 10 kg. Corria de manhã e de tarde e só comia salada. Quando cheguei lá, meu pescoço estava uma finura. Aí falei: 'Nossa, estou parecido mesmo com ele. Quando acabar o Cartola, vou comer tudo o que eu não comi' [risos]", explicou Alex Brasil .

Leia também: Galã da Record TV, Brunno Daltro entrega cenas ousadas de Reis: "Incrível"

Rei Hanun em Reis, o ator contou com três colegas de profissão que já conhecia para viverem seus irmãos na trama: "Quando eu me deparei com quem iam fazer os irmãos, falei: 'Não é possível'. A afinidade já tinha ali, então emprestar isso do Alex para o personagem foi o máximo, porque a gente já tinha um entrosamento".