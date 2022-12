Ator de ‘Elite’ é apontado como suposto novo affair de Anitta

Cantora Anitta estaria supostamente vivendo um romance com o ator André Lamoglia, de ‘Elite’, da Netflix

Será que a cantora Anitta (29) estaria vivendo um novo romance? Boatos rolando pela internet dizem que ela e o ator André Lamoglia (25), conhecido por interpretar Ivan, da série “Elite”, da Netflix, estariam vivendo um affair.

De acordo com informações do jornal Extra, André e Anitta estão curtindo um momento de pegação e que não existe nada de romântico rolando, para a tristeza dos internautas que começaram a shippar o casal.

Desde seu término de relacionamento com o produtor musical canadense Murda Beatz, Anitta continua solteira e aproveitando muito. Recentemente, ela foi apontada como affair de diversos famosos, como Lucca Picon. Já André, que é brasileiro, namorou a atriz Giullia Buscacio, chegando até a se envolver com influenciadoras como Rafaella Santos e Jade Picon. André está aproveitando as férias no Brasil, esperando a chegada do Ano Novo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por André Lamoglia (@andrelamoglia)



Anitta fala sobre a sua saúde

Após ter sido internada em um hospital de São Paulo há poucas semanas, a cantora Anitta fez uma live nas redes sociais para falar sobre a sua saúde. A artista contou que foi diagnosticada com o vírus Epstein-Barr há alguns meses e fez vários exames porque não estava se sentindo bem. Porém, quando ela viu os exames melhorarem, ela retomou a sua rotina e isso fez com quem ela se sentisse mal novamente. Agora, ela está se cuidando novamente. “A maioria da população tem esse vírus, que fica adormecido, mas que ele às vezes ele fica ativo e pode causar um monte de coisa. Eu me via bem de boa, mas achava que algumas coisas que não conseguia fazer era por conta da rotina”, disse ela.

E completou: "Eu não dei ouvidos. Quando eu voltei, comecei toda essa questão de médicos e hospital. Muito difícil um diagnóstico, cada hora eu tava com uma coisa, um nódulo no pulmão, muitas coisas acontecendo, pâncreas, então eu dei uma sumida das redes sociais”.

Então, ela contou que está bem. “Eu estou super bem. Só que a gente teve que fazer um exame no dia primeiro para saber como estava. O exame deu negativo e eu fiquei eufórica e falei que podia marcar os shows e eu trabalhei. Foi irresponsável da minha parte e trabalhei bastante nesses outros dias. O que aconteceu foi que eu comecei a me sentir um pouco mal, similar um pouco ao inicio de como eu estava quando cheguei no Himalaia. Não cheguei nem a ir ao Everest”, declarou.

“Eu não estou morrendo. Está tudo sob controle. O que a gente tá fazendo aqui é garantindo que isso o que estou sentindo, é realmente porque não respeitei o tempo de voltar aos poucos ao trabalho. Vi o exame bom e falei ‘Vamo bora’ e não foi prudente. Eu devia ter voltado com calma, embora os exames estivessem bom”, completou.