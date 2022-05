Atualidades / Amor

Ator de 'Carrossel', Gustavo Wabner mostra foto inédita com o marido

Gustavo Wabner, que interpretou o René na novela Carrossel do SBT, celebrou os 25 anos de união com o marido com post especial

CARAS Digital Publicado em 24/05/2022, às 15h03

Gustavo Wabner - Foto: Reprodução / Instagram