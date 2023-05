Ator de Amor Perfeito revela 'panelinhas' da Globo após voltar para a emissora; entenda

Em entrevista à CARAS Brasil, ator de Amor Perfeito compartilhou como foi retornar para Globo

João Fernandes (24), que estrela Amor Perfeito como Justino, retornou para a Globo depois de uma longa carreira como ator mirim. De produções como Joia Rara até O Tempo Não Para, o ator deixou a emissora com a chegada da pandemia, com sua última produção aos seus 19 anos. Em entrevista à CARAS Brasil, ele compartilhou como foi retornar para a rede e ainda comentou as 'panelinhas' de amizades após voltar para a emissora. Entenda como elas vão desde a turma dos festeiros até a galera do basquete.

"Eu vou dizer que tem dois tipos de galera. Tem o pessoal da festa, nessa novela tem uma galera que sai sempre e gosta de beber, o pessoal se encontra. Eu sou muito próximo da galera da festa, mas eu acho que fico mais com essa galera nos camarins. O Babu é uma pessoa que eu encontro muito pelos camarins, com que eu fico trocando ideias por horas. Ele é um cara que gosta de sentar e falar sobre a vida, a gente já fez outros projetos juntos também. E sou próximo do pessoal do meu núcleo também, do Allan [Souza Lima], do Daniel Rangel e da Barbara [Sut]. Acho que eu estou me juntando muito com todos da novela, porque é um personagem que transita por todos os núcleos. Coisa de novela de cidade pequena", compartilhou o ator de Amor Perfeito.

"Tenho amizades mais próximas com pessoas que eu nem trabalho mais. Estava esses dias na casa do Renato Góes. A gente fez Cordel [Encantado] juntos, se eu não me engano foi a primeira novela do Renato com um personagem grande. A gente fez Joia Rara também, e desde então não fizemos mais nada juntos. Só que ele é da galera do basquete também, então a gente acabou se encontrando e hoje em dia eu tenho outra relação, frequento outros lugares. Eu me junto muito com a galera da novela que me dá abertura, mais do que tudo, mas também é gostoso pensar que eu estou me juntando com pessoas que eu já conheço há muito tempo", adicionou João Fernandes .

O ator de Amor Perfeito ainda fez questão de relembrar sua trajetória na emissora: "Acredito que eu tenha tido duas passagens pela Globo. Direto dos nove até os quinze anos, que foi quando eu fiz Joia Rara. Depois, eu voltei em O Tempo Não Para, com dezenove anos. Daí fiquei fora durante a pandemia. Mas eu digo que é sempre bom voltar para casa, para um lugar que me acolheu profissionalmente desde que eu comecei. Estar na Globo não só é um sonho para qualquer artista, como, para mim, é um significado de que as coisas estão dando certo e que eu estou no lugar certo, porque foi onde eu comecei. Estar aí, quatorze anos depois, mostra que estou caminhando bem".